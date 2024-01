Im Berlin soll eine Karte entstehen, die für jedes Gebäude den Heizenergieverbrauch abbildet. Die Bestandaufnahme soll als Grundlage für die kommunale Wärmeplanung dienen. Dabei sind die Berliner:innen aufgerufen, das Projekt mit anonymisierten „Datenspenden“ zu unterstützen.

Das Forschungsprojekt EnergyMap Berlin soll den Wärmeverbrauch des gesamten Berliner Gebäudebestandes im Detail abbilden. So soll eine belastbare Planungsgrundlage für die Energiewende in der Hauptstadt entstehen. Das Projekt verbindet lokales Schwarmwissen mit künstlicher Intelligenz (KI), um die Herausforderung der klimaneutralen Wärmeversorgung anzugehen. Dabei spielt die Unterstützung der Berliner Verbraucher eine entscheidende Rolle.

Mit Hilfe der KI soll die EnergyMap eine digitale Bestandsaufnahme des energetischen Zustands aller 360.000 Gebäude in Berlin erstellen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die kommunale Wärmeplanung und hilft, das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Der Ansatz des Projekts basiert auf der Kombination von öffentlich verfügbaren Gebäudeinformationen, realen Verbrauchsdaten und KI. Diese berechnet aus den vorhandenen Informationen Wärmebedarfe für alle Gebäude der Stadt. Die dazu benötigten realen Verbräuche werden über die digitale Heizkostenberatung HeizCheck erhoben. Der HeizCheck ermöglicht es Haushalten, ihren Heizenergieverbrauch zu analysieren und individuelle Tipps zum Energiesparen zu erhalten. Neu ist, dass Berliner Verbraucher nun die Möglichkeit haben, anonym ihre HeizCheck-Daten dem EnergyMap-Projekt zu spenden.

HeizCheck-Spende: Berliner:innen als Schlüsselakteure der Energiewende

Laurenz Hermann, Projektleiter auf Seiten des Projektpartners Co2online, betont die Bedeutung der Unterstützung durch die Verbraucher: „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, Kommunen in Deutschland klimaneutral zu machen. Die Spenden von HeizCheck-Nutzern aus Berlin sind ein wichtiger Baustein, um eine detaillierte Karte des energetischen Zustands der Gebäude in Berlin zu erstellen.“ Die erhobenen Daten werden verwendet, um eine Karte Berlins zu erstellen, die für jedes Gebäude den Heizenergieverbrauch abbildet. Stadtplaner, Energieversorger und auch Hausbesitzer können so genau sehen, welche Gebäude wie viel Energie verbrauchen und entsprechend planen.

Der Datenschutz der Verbraucher wird sichergestellt. Die erhobenen Daten werden anonymisiert gespeichert und lediglich als Trainingsdaten verwendet. Die EnergyMap Berlin veröffentlicht KI-basierte Prognosen von Gebäudeverbräuchen. Die Berliner Verbraucher:innen sind aufgerufen, ihre HeizCheck-Daten zu spenden und aktiv zur Gestaltung der Berliner Energiewende beizutragen. Den HeizCheck finden sie unter diesem Link.

BMWK fördert EnergyMap Berlin

EnergyMap Berlin ist ein Forschungsprojekt der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft Co2online, der Universität der Künste Berlin, dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, der LUP GmbH aus Potsdam und der Senercon GmbH. Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Quelle: Co2online | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH