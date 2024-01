Sonneneinstrahlung in Deutschland im Dezember 2023 trotz großer Regenmengen im Mittel

Auch im Dezember 2023 wich die Sonnenstrahlung in Deutschland nicht nennenswert vom langjährigen Mittel ab. Das war auch schon in den Vormonaten Oktober und November zu beobachten.

Im Dezember 2023 erreichte die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland einen Wert von 16 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das entspricht in etwa dem Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat Dezember mit 17 Kilowattstunden pro Quadratmeter beziffert. Diese Sonneneinstrahlung wurde gemessen, obwohl die durchschnittliche Regenmenge im Dezember 2023 in Deutschland mit 114 Liter pro Quadratmeter laut statista.com deutlich höher ausfiel als im Mittel des von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) festgelegten internationalen klimatologischen Referenzzeitraums, der die Jahre 1961 bis 1990 umfasst. In diesem Zeitraum fielen im Dezember im Durchschnitt 70 Liter pro Quadratmeter Regen in Deutschland.

Auch die regionale Verteilung der Solareinstrahlung war im vergangenen Dezember ganz so, wie es auch im Mittel der vergangenen Jahre war. Von Nord nach Süd nimmt die Sonneneinstrahlung kontinuierlich ab. Etwas weniger Sonne als im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 bekamen nur einige Gebiete im nördlichen Nordrhein-Westfalen, östlichen Sachsen und nördlichen Hessen ab. Etwas mehr Sonne sahen hingegen Teile von Bayern und auch von Baden-Württemberg. Ansonsten war in vergangenen Dezember landesweit alles im Schnitt der vom Deutschen Wetterdienst langfristig erhobenen Daten.

