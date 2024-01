Photovoltaik-Zulieferer EMC-direct steigert Umsatz um mehr als 20 Prozent

Das Unternehmen EMC-direct erzielte 2023 mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes im Solarbereich und konnte seinen Umsatz um mehr als 20 Prozent steigern.

Die EMC-direct GmbH & Co. KG, Hersteller von Kabelschutz und Kabelbefestigung hat im Geschäftsjahr 2023 eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent auf erstmals über 5 Millionen Euro verzeichnet. Zu den Haupttreibern des Erfolgs zählten die Segmente Solarwirtschaft, mittelständischer Fahrzeugbau und Werkzeughandel. Das Unternehmen arbeitet eigenen Angaben zufolge eng mit führenden Projektentwicklern und Installationsunternehmen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zusammen und bietet neben den Produkten auch ein umfassendes Dienstleistungspaket an. Mittlerweile erzielt das Unternehmen mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes im Solarbereich und sieht sich als einer der führenden Anbieter für Kabelschutz und Befestigungstechnik in der Photovoltaik-Branche.

EMC-direct: Produktneuheiten und Digitalisierung für 2024 im Fokus

Im neuen Geschäftsjahr will das Unternehmen seinen Erfolgskurs fortsetzen und insbesondere im Bereich von Solar-Großprojekten die Umsätze weiter steigern. Dazu plant der PV-Zulieferer mit neuen Produkten eine gezielte Sortimentserweiterung für die Solarbranche. „Gleichzeitig setzen wir mit unserem neuen Webshop und dem ebenfalls neuen B2B-Kundenportal auf Digitalisierung und maßgeschneiderte Servicequalität für unsere Kunden“, sagt Thaddäus Nagy, Geschäftsführer EMC-direct.

Ein zusätzlicher Fokus liegt auf dem internationalen Geschäft, das sich bereits 2023 positiv entwickelte. Für die kommenden Jahre plant EMC-direct, in Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern die europäischen Nachbarmärkte noch intensiver zu bearbeiten. Um dem nachhaltigen Wachstum gerecht zu werden, hat das Unternehmen im Herbst 2023 ein neues Außenlager in unmittelbarer Nähe zum Dorstener Hauptsitz in Betrieb genommen. Auch in den kommenden Jahren sollen die Belegschaft sowie die räumlichen Ressourcen bedarfsgerecht weiterwachsen.

Größter Anteilseigner der EMC-direct ist die Chapters Group AG, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die EMC-direct bildete Anfang 2019 die erste Beteiligung und war der Startschuss für eine Wachstumsgeschichte. Zur Chapters Group zählen mittlerweile rund 40 operative Beteiligungsunternehmen.

Quelle: EMC-direct | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH