K2 Systems tritt Branchenverband PV Austria bei

Der Photovoltaik-Montagesystemhersteller K2 Systems ist dem österreichischen Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) beigetreten.

Mit dieser Mitgliedschaft schließt sich K2 Systems den über 330 Betrieben und mehr als 100 privaten PV-Enthusiasten an, die bereits bei PV Austria organisiert sind. Ziel der Interessenvertretung ist es, eine starke Stimme gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit für die PV-Branche zu sein. So wollen die Mitglieder beitragen, die notwendigen Rahmenbedingungen für eine der wichtigsten Zukunftstechnologien zu schaffen.

Österreich verfolgt das ambitionierte Ziel, sein Energie- und Wirtschaftssystem bis zum Jahr 2040 vollständig zu dekarbonisieren. Neun von zehn Menschen in Österreich sagen dabei „Ja“ zum Photovoltaik-Ausbau. Doch trotz des hohen Potenzials wird nur knapp sieben Prozent des Stroms durch Photovoltaik erzeugt. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, sind jedoch nach Ansicht von PV Austria mehr als 40 Terawattstunden erforderlich – ein Vielfaches der aktuellen PV-Stromproduktion.

„Ich bin begeistert von der blitzschnellen Informationsweiterleitung durch PV Austria“, sagt Hannes Thaller, Area Sales Manager Austria bei K2 Systems. „Auch die Reaktionsgeschwindigkeit des Verbands auf politische Entscheidungen sucht ihresgleichen.“ Dirk Schömig, Teamlead für Bayern und Österreich bei K2 Systems freut sich vor allem auf den Austausch bei den Netzwerkveranstaltungen, die der Verband im Laufe des Jahres organisiert: „Diese Fachgespräche sind wertvoll und durch nichts zu ersetzen.“ Seit 2004 treibe K2 Systems die Solarenergie mit Montagelösungen und digitalen Services voran, berichtet Co-CEO Willem Haag. Diese langjährige Expertise wolle das Unternehmen nun auch in die Verbandsarbeit einbringen und gemeinsam mit den anderen Mitgliedern innovative Ideen entwickeln, um den PV-Ausbau in Österreich zu beschleunigen.

Neben der Mitgliedschaft bei PV Austria engagiert sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Renningen national beim Bundesverband Solarwirtschaft sowie auf europäischer Ebene bei Solar Power Europe, Swissolar, Enerplan in Frankreich, Solar Energy UK und Italia Solare. Im Zusammenhang mit der weltweiten Vertriebstätigkeit bestehen darüber hinaus Verbandszugehörigkeiten in Übersee.

Quelle: K2 Systems GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH