Photovoltaik: Gewichtstracker K2 Buddy meldet zu viel Schnee

Montagesystemanbieter K2 geht mit einem Gewichtstracker an den Markt, der zu hohe Schneelasten automatisch meldet.

Damit Schnee Anlagen der Photovoltaik nicht schädigen, hat das Unternehmen K2 einen Gewichtstracker entwickelt. Laut einer Mitteilung handelt es sich um das mechanische Live-Monitoringsystem K2 Buddy. Es lasse sich rasch und einfach unter einem Modul installieren. Dort überwache es die Schneelasten auf den Modulen der Flachdachsysteme 24 Stunden am Tag. Die Daten ließen sich ferner digital und in Echtzeit einsehen. Eine Push-Nachricht warne dann, wenn die Schneelast zu hoch sei.



Hintergrund: Vor allem heftige Schneefälle können Photovoltaikanlagen in ihrer Lebensdauer beeinflussen. Bei leichtem Pulverschnee sind weder Dach noch Solaranlage ernsthaft gefährdet. Falle etwa 50 Zentimeter Neuschnee, betrage die Belastung pro Quadratzentimeter rund 25 Kilogramm. Das halte jede Anlage und jedes Dach aus. Bei nassem Schnee steige das Gewicht jedoch schnell um den Faktor zehn. Solche Fälle treten in schneereichen Regionen vermehrt auf und können zu Schäden an den Modulen und zu höheren Wartungskosten führen, insbesondere, wenn größere Module zum Einsatz kommen, die weniger Gewicht tragen können.



Dagegen stelle K2 Buddy die Sicherheit der Photovoltaikanlage auch in Schneeregionen sicher und vermeide unnötige Wartungen. Das System lasse sich mit dem Smartphone oder einem anderen Endgerät des Anlageneigentümers verbinden.

Erweiterte Garantie von 20 Jahren

Auch Servicebetriebe und Installateure können das Monitoringsystem nutzen. Die maximal zulässige Druckbelastung der Module wird zuvor in der App eingegeben. Diese zeigt dann die prozentuale Belastung der Module an und sendet im Fall von zu hohen Werten eine Warnung per Push-Nachricht, die zum Schneeräumen auffordert, bevor Modulschäden und Ertragsverluste entstehen. Da das System künftig viele Schäden vermeiden wird, verlängert sich bei seinem Einsatz der Garantiezeitraum eines K2 Montagesystems von 12 auf 20 Jahre.



Ein weiterer Vorteil: Da sich Schneelasten mit dem K2 Buddy sicher überwachen lassen, ließen sich mit dem Dome 6-Flachdachsystem von K2 Systems auch mehr Anlagen mit einer Eckklemmung der Module verbauen. Das spare Zeit, reduziere den Materialeinsatz und erweitere die Einsatzmöglichkeiten moderner, großformatiger Module. Der K2 Buddy ist zunächst für Module mit einer Rahmenhöhe von 35 Millimeterngeeignet. Voraussichtlich ab Februar 2024 wird es eine Lösung für Module mit 30 mm Rahmenhöhe geben.



Das neue Produkt sei ferner eine Weltneuheit in der Solarbranche. Denn das Messsystem wird direkt unter ein Solarmodul installiert und wiegt damit die direkte Drucklast auf das Modul. Andere Schneelastwaagen können das nicht, da sie separat auf das Dach gestellt werden und neben der Photovoltaikanlage die Schneelast messen. Ein weiterer Vorteil von K2 Buddy: Er ist im System integriert und von außen praktisch nicht sichtbar.

Quelle: 2K Systems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH