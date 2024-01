Nordex AG baut Windenergie 2023 in Deutschland aus

Die Nordex AG hat 2023 den Absatz von Windturbinen in Deutschland gesteigert. Auch bei den Ausschreibungen an Land war das Unternehmen erfolgreich.

Die Nordex AG hat 2023 in einer global schwierigen Marktumfeld das Geschäft mit der Windenergie in Deutschland ausgebaut. Wie der Windturbinenproduzent mitteilte, hat sich der deutsche Markt gemessen an den Auftragseingängen und den Ergebnissen bei den Auktionsrunden Wind an Land sehr erfolgreich entwickelt. Es zeige sich, dass die politischen Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau der Windindustrie an Land begännen, sich positiv auszuwirken.

So hat die Nordex Group ihren Auftragseingang in Deutschland von rund 1,1 GW im Jahr 2022 (195 Windturbinen) um gut 36 Prozent auf knapp 1,5 GW (262 Windturbinen) 2023 gesteigert. Spitzenreiter der nachgefragten Turbinen waren die N149/5.X und die N163/6.X.

Auch bei den viermal im Jahr stattfindenden Ausschreibungsrunden für Wind an Land der Bundesnetzagentur konnte Nordex Projekte mit insgesamt über 1,8 GW für sich verbuchen (2022: 763 MW). Im Jahresdurchschnitt erhielt das Unternehmen 30% der Zuschläge, allein 38% Prozent in der letzten Auktion vom November 2023. Die Zuschläge bilden eine solide Basis, auf der Nordex die Rolle als Entwickler und Lieferant hocheffizienter Windenergieanlagen in einem der weltweit bedeutendsten Märkte kontinuierlich weiter ausbauen kann.

In Deutschland soll bis 2030 der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Bei Windenergie an Land sollen dafür bis 2030 rund 115 GW installiert sein. Die bisher installierte Gesamtleistung beträgt rund 61 GW.

Bezogen auf das Gesamtgeschäft war 2023 für die Nordex AG allerdings ein schwieriges Jahr. Gemäß Prognose blieb der Windkraftspezalist auch im vergangenen Jahr defizitär. Im Idealfall wird das Unternehmen eine positive Ebitda-Marge ausweisen können. Das Ebitda ist das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH