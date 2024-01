Wiwi Consult realisiert neben Wind erstmals auch Photovoltaik

Mit einer Repowering-Solarprojekt steigt Wiwi Consult erstmals in die Photovoltaik ein, und zwar mit einem Projekt, das auf 4 MW ausgebaut wird. Im laufenden Jahr will der Projektentwickler außerdem weitere Windparks errichten.

Der Mainzer Projektentwickler Wiwi Consult will 2024 neben der etablierten Windentwicklung auch erstmals Photovoltaik realisieren. Wie das Unternehmen mitteilte, stehen die Umsetzung von zwei Wind- und einem Solarenergieprojekt an drei Standorten in Rheinland-Pfalz im Blickpunkt. Außerdem will es mehrerer Projekte ins BImSchG-Verfahren im Laufe des Kalenderjahres einreichen.

Der Ende 2023 in Betrieb genommene erste Bauabschnitt des Repowering-Projekts in Gau-Bickelheim wird in zwei weiteren Bauabschnitten um zunächst 13 Anlagen des Typs Enercon E-160 mit einem Volumen von rund 72 Megawatt erweitert. „Dank der Ende 2023 erteilten BImSchG-Genehmigung für den dritten Bauabschnitt können wir den zweiten und dritten Bauabschnitt in einem Stück realisieren“, sagt Michael Böhm, Geschäftsführer von Wiwi Consult. Der Windpark sei das bisher größte Projekt der Firmengeschichte.

Repowering Photovoltaik

Ferner werde Wiwi Consult in Waldböckelheim im Landkreis Bad Kreuznach das erste Repowering-Solarenergieprojekt umsetzen. „Mit dem ersten eigenen PV-Projekt erreichen wir einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte“, so Böhm. „Und das nur knapp 1 ½ Jahre nach dem Startschuss für den internen Aufbau eines schlagkräftigen PV-Teams“. Der bestehende Solarpark werde flächenmäßig vergrößert und nach Inbetriebnahme eine Gesamtleistung von rund 4 Megawatt aufweisen.

Das dritte Projekt entstehe in der Gemeinde Schauerberg in der Südwestpfalz. In Zukunft soll dort eine Windenergieanlage des Typs Nordex N149 mit einer Leistung von 5,7 Megawatt für sauberen, grünen Strom sorgen. Neben der baulichen Umsetzung der genannten Projekte arbeite das Unternehmen zudem an zahlreichen Projekten in unterschiedlichen Planungsphasen. Allein in diesem Jahr will es Windenergieprojekte in einem Gesamtvolumen von 130 Megawatt neu ins BImSchG-Verfahren bringen. Damit ergänze Wiwi Consult die sich bereits aktuell in verschiedenen BImSchG-Verfahren befindlichen 140 MW.

„Die ambitionierte Pipeline unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Effizienz unseres erfahrenen Projektentwicklungs-Teams“, so Böhm. Mit der Umsetzung der Projekte ernte der Mainzer Projektentwickler die Früchte der vergangenen 8 Jahre. Aus anfangs fünf Partnern sei ein vollintegrierter Projektentwickler mit derzeit knapp 50 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen. Das Unternehmen decke dabei die komplette Wertschöpfungskette eines Wind- oder Solarenergieprojekts inhouse ab.

Quelle: Wiwi Consult | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH