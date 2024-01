Photovoltaik: Eon übernimmt GT-Solar und Energetik

Eon verstärkt sich im PV-Geschäft durch die Übernahme von GT-Solar und Energetik. Es geht um Gewerbe-PV und Komponenten.

Der Düsseldorfer Energiekonzern Eon baut mit der Übernahme zweier Gesellschaft sein Geschäft mit der Photovoltaik in Deutschland aus. Wie die Eon Energie mitteilte, handelt es sich um die Gütersloher Unternehmen GT-Solar und Energetik Solartechnologie. „Wir wollen noch mehr Menschen und Unternehmen von erneuerbaren Energien begeistern“, sagte Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von Eon Deutschland verantwortlich für Photovoltaik. „Eine wichtige Voraussetzung dafür sind starke regionale Partnerschaften und eine zuverlässige Versorgung mit den notwendigen Komponenten. Wir freuen uns daher auf die engagierten Teams und das Know-how von GT-Solar und Energetik Solartechnologie in ihren jeweiligen Bereichen.“

Mit der Investition in GT-Solar stärke Eon Deutschland das Geschäft mit gewerblichen Photovoltaikprojekten deutlich. Die Übernahme von Energetik, ein Großhändler für Photovoltaik-Komponenten, kommt dem gesamten Unternehmensverbund zugute. Eon setzt im Solargeschäft auf Wachstum. Deshalb sollen die bestehenden Arbeitsplätze in beiden Unternehmen erhalten bleiben und um neue Stellen erweitert werden. Auch die beiden Geschäftsführer blieben an Bord.

Alexander Wiebe und Tobias Krause, Co-Geschäftsführer der beiden Gütersloher Unternehmen, verfügen über langjährige fachliche Expertise im Photovoltaikbereich. Sie erklären: „GT-Solar und Energetik haben sich in den vergangenen mehr als 20 Jahren erfolgreich weiterentwickelt. Wir sind stolz, diesen Weg zukünftig gemeinsam mit Eon fortzusetzen.“

Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH