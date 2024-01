Amiva und Stromee kombinieren Ökostrom und Mobilfunk

Kunden des Mobilfunkanbieters Amiva können künftig Ökostrom vom Handelsplatz Stromee erwerben. Beide Unternehmen haben dazu eine Partnerschaft vereinbart.

Mit einer neuen Vertriebspartnerschaft wollen die Unternehmen Amiva und Stromee Mobilfunkkunden Ökostrom anbieten. Die Kooperation zielt laut einer Unternehmensmitteilung darauf ab, Mobilfunk und nachhaltige Energieversorgung zu kombinieren. Durch die Partnerschaft könnten Kunden ihren CO₂-Ausstoß reduzieren, indem sie für ihre Mobilfunknutzung und ihren Haushaltsstrom auf Ökostrom umsteigen. Insgesamt biete die Kooperation eine Plattform, um sowohl den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren als auch lokale erneuerbare Projekte zu unterstützen.

Mario Weissensteiner, Gründer und CEO von stromee, erklärt: „Diese Partnerschaft mit Amiva ist ein Meilenstein für uns bei stromee. Unser Ziel ist es, nachhaltige Energieoptionen für jeden zugänglich zu machen.“

Amiva ist eine Marke der Stroth Telecom GmbH, die LTE- und 5G-Tarife im D-Netz anbietet. Amivas Nachhaltigkeitsbemühungen umfassten klimaneutrale Handytarife, umweltfreundliche SIM-Optionen und den Verkauf ressourcenschonender sowie wiederaufbereiteter Smartphones.

Stromee ist ein digitaler Energieanbieter der homee GmbH und bietet seit 2022 Ökostrom und Ökogas über einen digitalen Marktplatz an. Dort bieten 22 Erzeugungsanlagen, darunter Solar-, Windkraft- und Biogasanlagen, Ökostrom an, der von ok-power zertifiziert ist. Aktuell beliefere stromee über 100.000 Kunden mit Ökostrom aus dezentralen Anlagen in Deutschland.

Quelle: Stromee | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH