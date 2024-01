Wiwin verlost 50 Balkonkraftwerke in Mainz

Foto: Robert Poorten / stock.adobe.com

Mit einer publikumswirksamen Verlosungsaktion will die Investmentplattform Wiwin in Mainz der Mini-PV zu einem Schub verhelfen. Mainz soll so die Stadt mit den meisten Balkonkraftwerken in Deutschland werden.

Die Investmentplattform Wiwin verlost Balkonkraftwerke in der Stadt Mainz. Wie das Unternehmen mitteilte, ist das Ziel, die Hauptstadt Rheinland-Pfalz‘ innerhalb eines Jahres zu der Stadt mit den bundesweit meisten Balkonkraftwerken zu machen. Zum Start der Kampagne verlost Wiwin dazu 50 Balkonkraftwerke an Vereine, Schulen und Kitas und weitere 30 Balkonkraftwerke an Privatpersonen im gesamten Stadtgebiet. Unterstützer der Kampagne sind der Hörfunksender Antenne Mainz und das Mainzer Unternehmen Witura, Projektentwickler für regeneratives und ressourcenschonendes Bauen. Darüber hinaus konnte Wiwin auch Andreas Bockius, Stadionsprecher vom 1. FSV Mainz 05, Mainzer Fastnachtsgröße („Dobbelbock“) und Radiomoderator bei Antenne Mainz, als Partner der Kampagne gewinnen. Los geht es mit der Kampagne am 15. Januar 2024. Bis einschließlich 31. Januar 2024 haben Vereine, Schulen und Kitas im gesamten Mainzer Stadtgebiet die Möglichkeit, sich für ein Balkonkraftwerk zu bewerben. Die Projekte können entweder bereits umgesetzt sein oder kurz vor Projektstart stehen. Nach dem 31. Januar wählt Wiwin schließlich die 50 besten Projekte aus. Um darüber hinaus noch viele weitere Menschen zum Kauf eines Balkonkraftwerkes zu animieren, richtet sich die Kampagne auch an Privatpersonen. Insgesamt sind 30 weitere Solar-Steckergeräte für diese Zielgruppe vorgesehen. Vom 15. Januar bis 14. April 2024 verlost das Mainzer Unternehmen dann pro Woche insgesamt drei Balkonkraftwerke. Die Balkonkraftwerke bestehen aus zwei Solarmodulen und erzielen eine Gesamtleistung von 870 Watt Peak. Bei optimaler Ausrichtung und Neigung könne ein solches Stecker-Solargerät jährlich rund 780 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Die jährliche Stromkostenersparnis betrage demnach rund 310 Euro. Quelle: Wiwin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Beliebte Artikel