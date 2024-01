Photovoltaik-Zubau im Dezember 2023 bei 882 MW – Gesamtjahr 14,3 GW

Ende 2023 waren in Deutschland PV-Anlagen mit zusammen 81,8 Gigawatt (GW) installiert. Laut Bundesnetzagentur gingen 14,3 GW netto neu in Betrieb.

Beim Photovoltaik-Zubau 2023 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Gesamtzahlen mit netto 14,26 Gigawatt (GW) leicht nach oben korrigiert. Anfang des Jahres hatte sie zunächst von 14,1 GW berichtet. Grund dürften laufende Nachmeldungen sein. Noch nie wurden in Deutschland in einem Jahr auch nur annähernd so viel neue PV-Anlagen installiert. Trotzdem hinken die Zahlen dem Ausbauziel für 2030 hinterher, das eine Gesamtleistung von 215 GW vorsieht. Um dies zu erreichen, wäre ein monatlicher Zubau von knapp 1,6 GW notwendig gewesen.

Wie aus den jüngsten Daten zum Ausbau im Dezemeber 2023 weiter hervorgeht, betrug die netto installierte Zubauleistung im Dezember 879,8 Megawatt (MW). Das war der niedrigste Wert des Jahres. Basis für das Zahlenwerk ist das Marktdatenstammregister der BNetzA. Im Laufe der Zeit kann es hier noch zu weiteren Nachmeldungen kommen.

Insgesamt stieg die Gesamtleistung aller PV-Anlagen in Deutschland per Ende 2023 auf brutto 81,8 GW. Das entspricht einer Verdoppelung seit 2016. Den stärksten Zubau 2023 gab es in Bayern mit 3,64 GW vor NRW mit 2,13 GW, Baden-Württemberg mit 1,89 GW und Niedersachsen mit 1,40 GW.

Bei der Windenergie an Land weist die BNetzA-Statistik einen Zubau von 363 MW für Dezember 2023 aus. Im Gesamtjahr waren es netto 3,0 GW. Damit stiegen die Gesamtkapazitäten beim Onshore-Wind auf brutto 61 GW. Unter den Bundesländern dominierte 2023 Schleswig-Holstein mit 1,1 GW vor Niedersachsen (483 MW), NRW (413 MW) und Brandenburg (397 MW). Der Dezember war mit 1,24 GW außerdem ein Spitzenmonat bei den Genehmigungen. Im Gesamtjahr kamen ferner 257 MW an Offshore-Windkapazitäten dazu.

Bei der Biomasse kamen im Dezember netto 16,6 MW dazu. Die gesamte Bruttoleistung der Biomasse-Kraftwerke in Deutschland stieg 2023 um knapp 100 MW auf 9,0 GW.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH