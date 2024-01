Trilantic Europe übernimmt Mehrheit beim Photovoltaik-Montagesystemhersteller Aerocompact

Die internationale Beteiligungsgesellschaft Trilantic Europe übernimmt die Mehrheit von Aerocompact, einem österreichischen Hersteller von Photovoltaik-Montagesystemen. Ziel ist es, die internationale Marktpräsenz auszubauen.

Trilantic Europe, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London, erwirbt 60 Prozent der Anteile der Aerocompact Group, einem österreichischen Anbieter für Photovoltaik-Montagesysteme. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Unterkonstruktionen zur Befestigung von Photovoltaik-Modulen. 40 Prozent der Anteile von Aerocompact verbleiben weiterhin im Besitz der Privatstiftung des Gründers Mathias Muther. Die Transaktion soll das Unternehmen mit einer flexiblen und starken Kapitalstruktur ausstatten. Somit kann es in den kommenden Jahren weiterhin in Wachstum investieren. Schon jetzt verkauft Aerocompact seine Produkte in mehr als 50 Ländern der Welt.

„Unsere starke Wachstumskurve seit der Gründung des Unternehmens vor etwa zehn Jahren zeigt, dass enormes Potenzial in unseren Produkten und Engineering-Leistungen steckt.“ Sagt Mathias Muther, Gründer von Aerocompact. „Mit dem Einstieg von Trilantic Europe eröffnet sich die Möglichkeit, unsere Wachstumspläne rascher voranzutreiben, unsere internationale Marktpräsenz noch stärker auszubauen und weitere potenzielle Akquisitionen zu suchen.“

Aerocompact baut Produktionskapazitäten für Photovoltaik-Montagesysteme aus

Aerocompact erreichte im Jahr 2023 zum ersten Mal einen Gesamtumsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Um Wachstum weiterhin zu ermöglichen, plant Aerocompact fortlaufend Kapazitätserweiterungen. Der Standort Wien mit Fokus Softwareentwicklung und die Holding siedeln in den Ares Tower um – das neue Büro bietet Platz für rund 80 Mitarbeiter:innen. Neuerungen gibt es ebenfalls am Stammsitz in Satteins in Vorarlberg. Aus Platzgründen haben das Accounting und Marketing ein neues Büro im nahegelegenen Feldkirch bezogen. Zudem ist in Satteins ein weiteres Bürogebäude inklusive Trainingscenter für Schulungszwecke entstanden. Aufgrund der starken Nachfrage hat das Unternehmen die eigenen Produktionskapazitäten für die PV-Unterkonstruktionen in einem neuen Werk in Bulgarien hochgefahren. Die Produktionslinie in Nüziders in Vorarlberg, die überwiegend für den Prototypen-Bau diente, hat das Unternehmen in diesem Zuge eingestellt.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die entsprechenden Behörden. Aerocompact wurde von der Investmentbank William Blair und der österreichischen Corporate-Finance-Boutique Turnkey Finance aus Bregenz unterstützt, während Trilantic Europe von Lazard beraten wurde.

Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH