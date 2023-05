Intersolar: Aerocompact zeigt neue Photovoltaik-Unterkonstruktionen

Aerocompact, Photovoltaik-Montagesystemhersteller aus Österreich, stellt auf der Intersolar Europe in München eine Reihe von neuen Komponenten seiner Photovoltaik-Unterkonstruktionen vor.

Der PV-Montagesystemhersteller Aerocompact hat mit Compact Pitch XM-F REP-TILE eine universelle Lösung für Schrägdächer entwickelt, die sich mit den verschiedensten Dachziegeln kombinieren lässt. Das System enthält neben den Dachhaken farbige Abdeckbleche, mit denen man Dachziegel ersetzen kann. Wegen der vormontierten Baugruppen soll eine schnelle und kostengünstige Installation mit lediglich einem Werkzeug möglich sein. Aerocompact stellt die Photovoltaik-Unterkonstruktionen erstmals auf der Intersolar Europe im Juni der Öffentlichkeit vor.

Ebenfalls neue ist die Montageschiene Compact Pitch X60. „Die Schiene ist noch stärker als ihre Vorgängerversionen, weshalb man sie bei der Montage problemlos betreten kann. Weil sie zudem größere Abstände zwischen den Dachhaken ermöglicht, lässt sich die Anzahl der Dachhaken reduzieren, was die Kosten senkt und die Montagezeiten verringert“, sagt Albert Vonbun, Leiter des Aerocompact-Produktmanagements.

Absturzsicherung für Flachdächer

Für sein Flachdachschienensystem Compactflat SN2 hat Aerocompact zusammen mit seinem Partner Innotec eine Absturzsicherung entwickelt, die sich für alle Varianten des Langschienensystems eignet – egal, ob mit einer Klemmung auf der kurzen oder langen Seite. Die platzsparende Absturzsicherung kann man direkt an den Schienen des SN2-Systems anbringen. „Mit unserer neuen Lösung haben wir auf die steigende Nachfrage nach Absturzsicherungen reagiert“, sagt Vonbun.

Außerdem präsentiert Aerocompact an seinem Messestand ein neues Kabelmanagement und ein neues Blitzschutzsystem für die Photovoltaik-Unterkonstruktionen des Typs SN2. Während das Clip-System das Fixieren der Kabel an der Unterkonstruktion beschleunigt, sorgt das neue Blitzschutzsystem für mehr Sicherheit. Es lässt sich entweder in ein Bestandssystem integrieren oder schützt als neues Blitzschutzsystem vor Blitzeinschlägen.

Photovoltaik-Unterkonstruktionen für Schrägdächer

Den bald erscheinenden Dachhaken Compact Pitch XT-R liefert Aerocompact standardmäßig mit einem Klick-Schnellmontageaufsatz für die Schienenanbindung aus. Der Schnellmontageaufsatz ist integraler Bestandteil des Dachhakens, wodurch der Hersteller die Komplexität in der Produktion verringert hat. Mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode, eines nummerischen Berechnungsverfahrens, hat man den Materialeinsatz für den neuen Haken optimiert und reduziert. Neue Kabelclips, die sich an der Schiene oder am Modulrahmen befestigen lassen, sollen künftig die Kabelführung in der Schrägdachmontage erleichtern.

Für sein Trapezblechkurzschienensystem hat Aerocompact die Kurzschiene Compactmetal TSE15 mit 80 Millimetern Höhe entwickelt. Durch die höhere Schiene wird die PV-Anlage besser hinterlüftet, was ihre Effizienz steigert. Dies war bisher nur mit der Kombination von einer Kurzschiene mit zusätzlicher Erhöhung möglich. Eine effizientere und einfache Installation wird mittels TSE15 erreicht.

Aerocompact stellt seine Neuheiten vom 14. bis 16. Juni auf der Fachmesse Intersolar Europe in München vor. Besucher finden das Unternehmen in Halle A6, Stand 560.

15.5.2023 | Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH