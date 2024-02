Gewerbliche Batteriespeicher: Tesvolt in Italien präsent

Mit einer neuen Niederlassung in Mailand will Tesvolt den Markteintritt für seine gewerblichen Batteriespeicher in Italien schaffen.

Tesvolt will seine Batteriespeicher für das Gewerbesegment nun auch in Italien vertreiben. bereits erfolgreich. Der Hersteller aus Wittenberg hat eine Niederlassung in Mailand eingerichtet, die den Marktzugang erleichtern soll. Auch sollen dort Schulungen für die Installationspartner vor Ort stattfinden. „Der Markteintritt in Italien markiert für Tesvolt nicht nur einen weiteren Meilenstein auf unserem Wachstumspfad, sondern auch eine strategische Weichenstellung für die Zukunft der Energiewende in Europa“, sagt Daniel Hannemann, CEO der Tesvolt AG. „Italien bietet faszinierende Möglichkeiten, denn das Land hat eine hohe Affinität zu erneuerbaren Energien und eine stetig wachsende Nachfrage nach innovativen Speicherlösungen.“

Dabei sieht Tesvolt einen Bedarf an einem guten Support für die Installateure. „Eines unserer wichtigsten Learnings: Der beste Speicher bringt nichts, wenn der Support für den Installationspartner nicht stimmt“, sagt Andrea Menini, Tesvolt Area Manager für Italien mit Sitz in Mailand. „Deshalb haben wir schon vor Jahren damit begonnen, alle Services für unsere Fachpartner auch digital anzubieten. Aber wir unterstützen auch direkt vor Ort, wenn es Probleme gibt – und zwar schnell und pragmatisch.“

Installateure können sich im Tesvolt Partner Portal online zu den Stromspeichern von Tesvolt schulen lassen. Auch das Speicherprojekt können sie online planen, den Speicher dort konfigurieren und online bestellen. Die Inbetriebnahme des Speichers funktioniert ebenso komplett digital per App, der Installateur muss die Bauteile vor Ort lediglich per QR-Code einscannen. Im Partner Portal sind alle Arbeitsschritte mit „How to“-Videos erklärt, zudem steht eine persönliche Beratung per Hotline zur Verfügung.

Speicherlösungen für viele Einsatzzwecke

Die Batteriespeicher von Tesvolt sind optimiert für den Bedarf von Gewerbebetrieben – von der kleinen Bäckerei über den großen produzierenden Betrieb bis hin zur Industrie. Sie sollen über eine hohe Sicherheit und Lebensdauer verfügen und für jeden Einsatzzweck geeignet sein. Man kann sie laut Hersteller für Standardanwendungen wie Eigenverbrauchsoptimierung oder Lastspitzenkappung nutzen oder auch gleich verschiedene Anwendungen parallel ausführen. Auch eine Kombination von Anwendungen ist möglich. Etwa eine Eigenverbrauchsoptimierung bei gleichzeitiger Steuerung der Erzeuger und Verbraucher oder das prognosebasierte Laden von E-Fahrzeugen bei gleichzeitiger Nulleinspeisung.

Auf der K.EY Energy Messe in Rimini stellt Tesvolt seine Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie auf dem Messestand B7/008 vor.

