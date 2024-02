Die Solar-Log GmbH, Anbieterin von Software für PV-Monitoring und Einspeisemanagement hat das Top-Company-Siegel 2024 der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu erhalten.

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat die Solar-Log GmbH als Top Company 2024 ausgezeichnet. Das Siegel zeichnet Unternehmen mit hoher Mitarbeiter:innenzufriedenheit aus und wird ausschließlich auf Basis unabhängiger Bewertungen auf Kununu vergeben. Solar-Log gehört damit zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.

„Wir gratulieren der Solar-Log GmbH zum Erhalt des Top-Company-Siegels 2024“, sagt Nina Zimmermann, CEO von Kununu. „Die Auszeichnung wird an Arbeitgeber:innen mit besonders guten Bewertungen auf Kununu verliehen.“ Da nur etwa fünf Prozent der Unternehmen die Qualifikationskriterien erfüllen, sei dies ein sehr ausgewählter Kreis. „Arbeitgeber:innen, die mit dem Siegel ausgezeichnet werden, zeichnen sich nicht nur durch Anerkennung und Wertschätzung aus, sondern senden auch ein starkes Signal an Talente, die auf der Suche nach dem passenden Unternehmen sind“, so Zimmermann.

Um sich für das Kununu Top-Company-Siegel 2024 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

Mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbenden werden nicht mitgezählt.

Einen Score von mindestens 3,8 Sternen (von maximal 5 möglichen), sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden.

In den zurückliegenden zwölf Monaten muss der Bewertungs-Score der Mitarbeitenden bei mindestens 3,8 Sternen liegen.

Mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Eine aktualisierte Bewertung zählt hier auch als neue Bewertung.

Eine Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov vom September 2022 ergab, dass das Top-Company-Siegel für 45 Prozent aller Talente bei der Jobwahl als bewerbungsrelevant oder sehr bewerbungsrelevant gilt.

Quelle: Solar-Log GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH