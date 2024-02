Flughafen Frankfurt: Baustart für vertikale Photovoltaik-Anlage

Entlang der Startbahn West des Frankfurter Flughafens entsteht eine vertikal aufgestellte Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 17,4 MW Leistung. Systemlieferant ist Next2Sun.

Am Flughafen Frankfurt entsteht eine vertikale Photovoltaik-Anlage. Es soll mit 17,4 MW Leistung die weltgrößte vertikale PV-Großanlage auf dem Gelände eines Flughafens werden. Die vertikal aufgestellten Solarmodule stellt man auf einer Gesamtfläche von 30,8 Hektar auf Grünflächen entlang der Startbahn West auf. Die Next2Sun-Gruppe ist nicht nur Systemlieferant für die vertikal ausgestellten PV-Module, sondern als Anlagenbauer auch für die Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Beim vertikalen Photovoltaik-System der Next2Sun werden weniger als 1 % der Fläche überbaut und somit bleiben ökologisch wertvolle Wiesenflächen quasi vollständig erhalten. „Unsere Grünflächen sind im Hinblick auf ihre Biodiversität nahezu einmalig. Diese Eigenschaft soll trotz Installation uneingeschränkt erhalten bleiben“, sagt Marcus Keimling, Leitung Netzdienste der Fraport AG. Die Erfahrung aus vergangenen Großprojekten hat laut Next2Sun gezeigt, dass man durch die minimale Überbauung im Gegensatz zu konventionellen PV-Freiflächenanlagen einen negativen Einfluss auf die Niederschlagsverteilung und die Vegetation vermeiden kann.

Vertikale Photovoltaik-Anlage am Flughafen Frankfurt mit Demoanlage getestet

Am Flughafen Frankfurt hat man die vertikale Photovoltaik-Anlage der Next2Sun zunächst mit einer 8,4-kW-Demonstrationsanlage getestet, bevor man sich für den Bau einer Großanlage entlang der Startbahn West entschieden hat. Genau dort ist nun der Startschuss für den Bau gefallen. Auf einer Länge von 2.800 Metern parallel zum Runway will man die Modulreihen des Next2Sun Systems errichten.

Die Next2Sun Gruppe kann als Pionier der vertikalen Photovoltaik umfassende Erfahrungen in der Projektentwicklung, im Anlagenbau und im Anlagenbetrieb aufweisen. Gleichzeitig wurde das Next2Sun-System seit vielen Jahren stetig weiterentwickelt. Marcus Keimling ist sich sicher, „mit Next2Sun einen Partner gefunden zu haben, der dank Expertise und langjähriger Erfahrung im Bau von Großanlagen dieses Projekt gemeinsam mit Fraport zum Erfolg führen kann.“

Heiko Hildebrandt, Vorstand der Next2Sun AG, hofft auf viele Folgeprojekte: „Solarstrom in den Morgen- und Abendstunden in Verbindung mit minimalem Fußabdruck auf ökologisch sensiblen Flächen – das ist gerade für Flughäfen auf dem Weg in die Klimaneutralität die ideale Kombination.“

Quelle: Next2Sun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH