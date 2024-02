Solarmobilität: Sono Motors macht mit neuem Geschäftsmodell weiter

Sono Motors will sich künftig auf die Nachrüstung von Bussen mit Photovoltaik-Anlagen konzentrieren. Ein neuer Investor ermöglicht das neue Geschäftsmodell. Das Insolvenzgericht hat dem Insolvenz- und Restrukturierungsplan nun zugestimmt.

Die Sono Motors GmbH, das in München ansässige Tochterunternehmen der Sono Group N.V., hat mitgeteilt, dass das Insolvenzgericht des Amtsgerichts München den Insolvenz- und Restrukturierungsplan bestätigt hat. Das Unternehmen hat mit YA II PN, Ltd. (Yorkville) einen neuen Investoren gefunden. Der Abschluss der Yorkville-Investition erfolgte nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der Genehmigung des Plans durch das Gericht und der Rücknahme des Antrags der Sono Group N.V. auf ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren. Die erste Tranche der Investition von Yorkville wurde am 6. Februar 2024 finanziert. Die verbleibenden formalen Maßnahmen, die für den Ausstieg der Sono Motors GmbH aus ihrem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erforderlich sind, will man voraussichtlich bis zum 29. Februar 2024 abgeschlossen haben.

Sono Motors: Neues Führungsteam für neues Geschäftsmodell

Seit Anfang des Jahres implementiert Sono Motors ein neues Geschäftsmodell und eine neue Unternehmensstruktur. Getrieben wird die Neuausrichtung vom neuen Führungsteam, zu dem auch die kürzlich ernannten Geschäftsführer Jan Schiermeister und Denis Azhar gehören. Beide sind langjährige Mitarbeiter der Sono Motors GmbH. Mit ihrer jeweils langjährigen beruflichen Expertise in der Bus-, Lkw- und Automobilindustrie bringen sie wertvolle Branchenerfahrung ein. Damit sollen sie für den Fokus von Sono Motors auf die Entwicklung und Auslieferung der Kernprodukte sorgen. Dieses ist einerseits das Solar Bus Kits, eine speziell für Busse entwickelte Nachrüstprodukt für die Solarintegration. Andererseits die firmeneigene Solar Leistungselektronik, die die Solarintegration für eine Vielzahl von Fahrzeugen wie Kühlfahrzeugen, E-Vans und E-Trucks ermöglichen soll. Die Entwicklung eine Solarautos hatte das Unternehmen aufgeben müssen.

„Mit unserem Solar Bus Kit haben wir ein marktreifes Produkt, das den Energieverbrauch eines Busses und damit auch dessen Kosten und CO 2 -Emissionen reduzieren kann. Dieses Produkt ist in nahezu jedem Bus nachrüstbar und spricht damit einen großen potenziellen Markt an“, sagt Geschäftsführer Schiermeister.

Erster Reseller-Vertrag unterzeichnet

Sono Motors hat vor Kurzem eine Vereinbarung mit dem ungarischen Unternehmen Nova-Papír Zrt unterzeichnet. Das Unternehmen wird das als erster Reseller für das Solar Bus Kit fungieren. Das anfängliche Verkaufsziel beträgt 81 Kits bis Ende 2025. Sono Motors erwartet, dass der Vertrieb durch Nova-Papír Zrt zum Markteintritt in Ungarn führt und Osteuropa als vielversprechenden potenziellen Markt für die Solartechnologie des Unternehmens öffnet. Das Unternehmen beabsichtigt, in naher Zukunft weitere Vereinbarungen mit Resellern in verschiedenen Ländern zu unterzeichnen.

Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH