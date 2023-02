Sono Motors: Aus für Solarauto Sion besiegelt

Das Solarauto Sion kommt nicht auf die Straße. Obwohl Sono Motors die Crowd-Kampagne zur Finanzierung der Vorserie verlängert hatte, reichen die Mittel nicht aus. Sono will sich nun auf das Geschäft mit Dritten konzentrieren.

Die Sono Motors gibt die Entwicklung des Solarautos Sion auf. Das teilte der Vorstand am Freitag, 24. Februar, mit. Hintergrund ist, dass sich nicht ausreichend viele potentielle Kunden entschließen konnten, das Auto vorab voll zu bezahlen. 105 Millionen Euro wären nötig gewesen. Nun sind laut Unternehmen nur 50 Millionen Euro zusammengekommen. Dabei hatte das Unternehmen die Rettungskampagne noch einmal eigens verlängert. Doch das Interesse auch von institutioneller Seite war offenbar nur gering.

Das Unternehmen kündigte ferner an, die Vorauszahlungen über einen Zeitraum von zwei Jashren zurückzahlen zu wollen. Für die Sion-Idee versucht das Unternehmen außerdem noch Käufer zu finden. Von der Entscheidung sind rund 300 Arbeitsplätze betroffen.

Damit will sich Sono Motors auf das zweite Geschäftsfeld konzentieren. Das betrifft die Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern. Diese Produkte würden derzeit von 23 Geschäftspartnern in Europa, Asien und den USA eingesetzt. Sie kämen in einer Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Autos von anderen OEMs, Busse, Kühlfahrzeuge und Wohnmobile, zu Testzwecken zum Einsatz.

Weiter hieß es, die Sion-Pläne hätten rund 90 Prozent der Finanzmittel absorbiert. Insgesamt hatte Sono Motors rund 45.000 Vorbestellungen für den Sion erhalten.

24.2.2023 | Quelle: Sono Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH