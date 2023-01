Sono Motors verlängert Kampagne für Sion

Wie von den Solarthemen berichtet, plant Sono Motors weiter mit dem Solarauto Sion und verlängert die Kampagne "Savesion" um einen Monat.

Das Münchener Mobilitäts-Startup hat erwartungsgemäß die Frist zur Finanzierung der Vorserie des Solarautos Sion verlängert. Die Solarthemen hatten bereits vor Wochenfrist darüber berichtet, dass das Unternehmen an der Produktion des Sion festhalten will, auch wenn die im Dezember zur Rettung des Fahrzeuges gestartete Kampagne „Savesion“ bis zum Stichtag am 28. Januar nicht die notwendigen Mittel einspielen sollte. Genau so ist es jetzt gekommen. Nun haben Interessierte noch bis zum 28. Februar die Möglichkeit, einen Sion vollständig zu bezahlen. Ziel ist, rund 105 Millionen Euro einzunehmen. Das entspricht 3.500 voll bezahlten Fahrzeugen. Bis zum 26.1. nachmittags waren rund 48 Millionen Euro eingegangen.

Zugleich setzt das Unternehmen wie von Solarthemen ebenfalls berichtet auf das finanzielle Engagement von Investoren. „Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit potenziellen Investoren und denken, dass wir mit der Verlängerung der Kampagne unser Ziel von 100 Mio. Euro erreichen und das Sion-Programm fortsetzen können.“ Das sagte Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors.

Vor wenigen Tagen hatte Sono zudem den Zuschlag für EU-Forschungsmittel gemeldet. Während der Kampagne mache das Unternehmen außerdem Fortschritte im Test- und Serien-Validierungsprogramm seines Solar-Elektroautos Sion. Es ist in technischer Hinsicht auf dem besten Weg in die Vorserienproduktion, die für den Sommer 2023 geplant ist. Diese Woche haben die Crashtests in Italien begonnen.

26.1.2022 | Quelle: Sono Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH