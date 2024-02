Trianel bietet Anlagenbetreibern Abwicklung von PPA für Wind und Photovoltaik an

Trianel übernimmt für Betreiber von Windenergie und Photovoltaik die gesamte energiewirtschaftliche Abwicklung von PPA. Die Anlagenbetreiber können so ihren Strom ohne Zwischenhändler direkt an die Abnehmer vermarkten.

Die Stadtwerke-Kooperation Trianel hat zu Beginn des Jahres einen neuen Dienstleistungsansatz im Bereich der Power Purchase Agreements (PPA) etabliert. Dabei übernimmt Trianel für Wind- und Photovoltaik-Anlagenbetreiber die gesamte energiewirtschaftliche Abwicklung von PPA auf Anlagenbetreiberseite. Auf diese Weise will das Unternehmen eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Anlagenbetreiber und Abnehmer ermöglichen.

„Wir vereinfachen den Prozess zur Abwicklung von PPA. EE-Anlagenbetreiber erhalten Hilfe zur Selbsthilfe bei der direkten Vermarktung ihrer Strommengen an interessierte Kunden und erhalten neue Spielräume zur wirtschaftlichen Gestaltung ihrer grünen Erzeugungsmengen“, sagt Bastian Wurm, Bereichsleiter Dezentrale Energiesysteme bei Trianel. „Wir übernehmen die gesamte energiewirtschaftliche Abwicklung der Prozesse auf Seiten des Anlagenbetreibers. Dazu gehört das Bilanzkreismanagement, das Fahrplanmanagement oder auch die Vermarktung der Reststrommengen an der Börse im 24/7-Betrieb. Die Anlagenbetreiber können ihren Strom ohne Zwischenhändler direkt an Abnehmer vermarkten, die nötigen Abwicklungsprozesse und Einhaltung regulatorischer Pflichten übernehmen wir.“

Dienstleistung zur Abwicklung von PPA eignet sich ab einer Erzeugungsmenge von 50 GWh

Dabei soll sich das Angebot von Trianel bereits für Wind- und PV-Portfolios mit einer Erzeugungsmenge von rund 50 GWh Ökostrom eignen und eine diversifizierte Vermarktungsstrategie für die Anlagenbetreiber ermöglichen. „Wenn wir das Konzept auf einen Bauernhof übertragen, würden wir den Bauern in die Lage versetzen, seine Äpfel schnell und einfach direkt im eigenen Hofladen an seine Kunden verkaufen zu können. Ein Umweg über einen großen Supermarkt fällt weg. Trianel ist das Werkzeug, mit dem der Bauer seinen Hofladen individuell und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten gestalten kann“, verbildlicht Wurm das Dienstleistungsangebot.

Hinzu kommt: „Wir übernehmen die Abwicklung für die strukturierte Vermarktung von Grünstrommengen. Und ermöglichen den Kunden damit den Zugang zu einer größeren Gruppe potenzieller Abnehmer“, so Wurm. Seit Januar des Jahres setzt Trianel dieses Konzept bereits für die Vermarktung der Erzeugungsmengen des 200-MW-Offshore-Windparks Trianel-Windkraftwerk Borkum um. „Wir reagieren mit dieser neuen Infrastrukturdienstleistung auf die Nachfrage von EE-Anlagenbetreibern, deren Anlagen nicht mehr nach dem EEG vergütet werden und jenseits des EEG am Markt sind. Dafür stellen wir unser Abwicklungs-Know-how von der Prognose über das Bilanzkreismanagement bis hin zur Lieferung zur Verfügung“, so Wurm. Zudem befindet sich die Umsetzung für weitere PV- und Windportfolios in Vorbereitung.

Kürzlich hatte die Marktoffensive Erneuerbare Energien der Dena hat einen Mustervertrag für den deutschen PPA-Markt erstellt.

Quelle: Trianel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH