Sharp-Solarmodule bestehen verschärften Hagelschlag-Test

PV-Module von Sharp haben einen verschärften Hageltest bestanden. Sie sind in Österreich und der Schweiz nun im offiziellen Hagelregister gelistet.

Die PV-Module der Serie NU-JC von Sharp Energy Solutions Europe haben die Tests für die Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4 bestanden). Das berichtet das PV-Unternehmen in einer Pressemitteilung. Schäden durch Hagelschlag sind seit jeher ein Risiko, dem Solarmodule ausgesetzt sind. Allerdings seien Hagelstürme in den letzten Jahrzehnten nicht nur häufiger, sondern auch stärker geworden. Wegen der Zunahme extremen Wetters durch den Klimawandel würden Versicherungsgesellschaften immer strengere Anforderungen an Gebäudekomponenten wie PV-Aufdachanlagen stellen.

Für den leichteren Nachweise führen die Schweiz und Österreich ein sogenanntes Hagelregister. Dieses teilt verschiedene Bauprodukte, darunter auch PV-Module, in fünf Hagelwiderstandsklassen von HW1 (10-mm-Hagelkörner) bis HW5 (50-mm-Hagelkörner) ein. Die Prüfvorschriften wurden unter Federführung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) entwickelt. Diese Klassifizierung ermögliche nicht nur die Auswahl eines geeigneten PV-Moduls für eine bestimmte Region, sondern könne auch die Versicherungsdeckung für Hagelschäden beeinflussen, so Sharp.

Solarmodule bestehen Hagelschlag-Test mit 40 mm dicken Körnern

Die meisten handelsüblichen PV-Module seien nach der IEC-Norm 61215 zertifiziert, so Sharp. Diese sehe lediglich einen Hageltest mit 25 mm großen Hagelkörnern vor. Um die Einstufung in die Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4) zu erreichen, mussten die Module hingegen dem Beschuss mit 40 mm großen und 100 km/h schnellen Hagelkörnern überstehen. Der Tüv Rheinland führet den Test durch und prüfte die Module im Anschluss auf Leistungsminderung und mechanische Beschädigung.

Nun sind die mit der Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4) und dem Zertifikat „VKF-Hagelschutz“ ausgezeichneten Module in den Hagelregistern zu finden. Diese sind unter hagelregister.ch und hagelregister.at kostenlos zugänglich. Zum Vergleich: Das österreichische Hagelregister listet insgesamt 67 PV-Module. Sie erreichen alle mindestens die Klasse HW3. Dünner wird es in der Klasse HW4, zu der auch die Sharp-Module nun gehören – in ihr gibt es nur noch 31 Module. In der höchsten Hagelschutzklasse HW5 gibt es nur noch neun Produkte, davon drei des Schweizer Herstellers 3S Swiss Solar Solutions.

Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH