Photovoltaik und Wallbox: Trend zur integrierten Lösung

Die Installationsbetriebe für Photovoltaik-Anlagen und Ladestationen für E-Mobilität überlappen sich stark. Das Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat im „EV Charging Stations Monitor“ die Wechselwirkungen untersucht.

EUPD Research hat im Rahmen seiner jährlichen Umfrage 350 Installationsbetriebe für Ladestationen in Deutschland zum aktuellen Markt befragt. Die Umfrage zeigt ein geteiltes Bild. Insgesamt war das Geschäft mit den Ladelösungen im Jahr 2023 schwierig, bilanziert EUPD Research. Beim Ausblick auf das Jahr 2024 rechnen die befragten Unternehmen damit, dass der Umsatzanteil mit Ladestationen nur wenig steigen wird (von 10 auf 11 %). Anders sieht es bei der Teilmenge der Solarteure aus: Sie rechnen mit einer Steigerung von 10 auf 15 %. Photovoltaik-Anlagen scheinen also auch das Geschäft mit der Wallbox zu beflügeln.

Gute Abstimmung von Photovoltaik und Wallbox nötig

Mehr als 80 Prozent der befragten Betriebe bieten neben Ladestationen für Elektroautos auch Photovoltaik-Anlagen an. Rund 10 Prozent identifizieren sich sogar primär als Solarteure. Im Durchschnitt gaben die Befragten an, dass sie im Jahr 2023 bei 77 Prozent der neu installierten Ladestationen in Privathäusern eine PV-Anlage „berücksichtigt“ haben. Gemeint ist: Es wurde entweder eine PV-Anlage mit installiert oder es war bereits eine Anlage installiert, mit der die Wallbox in ein Gesamtsystem integriert werden musste. Laut EUPD Research ist die Abstimmung von Photovoltaik-Anlage und Wallbox wichtig, um eine möglichst hohe Ersparnis bei den Energiekosten zu erzielen. Dabei biete es Vorteile, wenn die komplette Installation aus einer Hand komme. In diesem Kontext verweist EUPD Research darauf, dass auch die Herstellern der Geräte immer mehr auf integrierte Systeme setzen. Insbesondere Anbieter von Wechselrichtern und Energiespeichern würden eigene Ladestationen in ihr System aufnehmen. Dieser Trend zur Integration als Gesamtsystem zeigt sich auch in den Produktmeldungen auf dem Solarserver.

Der EV Charging Stations Monitor von EUPD Research ist in diesem Jahr zum dritten Mal erschienen. Themen sind Anbieter, Händler, Installationsbetriebe und Produkte. In diesem Jahr liege zudem ein Fokus Sektorkopplungsthemen wie solares Laden, bidirktionales Laden und Integration der Ladestation in ein Energiemanagementsystem. Grundlage ist vor allem die Befragung der Installationsbetriebe. Dabei liefere die Befragung auch qualitative und quantitative Informationen über deren Beschaffungswege.

Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH