Auch zu Beginn dieses Jahres hat sich der positive Trend fortgesetzt: Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.248 MW gingen neu ans Netz. Bei der Windenergie betrug der Nettozubau hingegen nur 135 MW.

Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur betrug der Photovoltaik-Ausbau im Januar 2024 in Deutschland 1.248 MW. Somit hält der Trend des starken Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland an. Im Januar des Vorjahres hatten die Meldungen im Marktstammdatenregister nur 999 MW betragen. Hinzu kommt: Erfahrungsgemäß steigt der Zubau-Wert durch Nachmeldungen noch etwas an. Obwohl die ersten PV-Anlagen schon vor einigen Jahren ihr Förderende gemäß EEG erreicht haben, gibt es in der Statistik der Bundesnetzagentur bisher keinen sichtbaren Rückbau. Beim Photovoltaik-Zubau gilt also weitgehend „brutto gleich netto“. Dabei ist noch Luft nach oben. Um das Ausbauziel der Bundesregierung zu erreichen, müsste die monatlich neu installierte Photovoltaik-Leistung bei 1.579 MW liegen.

Windenergie: Zubau weit unter Plan

Der Zubau der Windenergie an Land war im Januar 2024 deutlich geringer als der Photovoltaik-Ausbau. Die neu installierte Leistung abzüglich des Rückbaus betrug 135 MW. Auch das ist deutlich mehr als im Januar des Vorjahres, als sich die neu installierte Leistung auf 55 MW aufsummierte. Für die Erreichung der anvisierten 115 GW im Jahr 2030 wären monatlich aber 643 MW Zubauleistung nötig. Die Ausschreibungen lassen darauf bisher nicht hoffen, denn auch im vergangenen November war die Ausschreibung unterzeichnet.

Grafik: Bundesnetzagentur

Neue Offshore-Windenergie-Anlagen gingen im Januar nicht ans Netz. Bis zum Jahr 2030 sind 30 GW Offshore-Windenergie-Leistung geplant, dafür wären monatlich theoretisch 260 GW nötig. Da die Offshore-Projekte jedoch sehr groß sind und lange für die Umsetzung brauchen, erfolgt der Ausbau eher schubweise, sodass die monatliche Betrachtung wenig aufschlussreich ist. Im Januar 2024 etwa hatte die Bundesnetzagentur eine Ausschreibung für zwei neue Windparks auf See mit einer Gesamtleistung von 2.500 MW gestartet

Grafik: Bundesnetzagentur

Die Bioenergie verzeichnete einen soliden Start ins neue Jahr denn der Januar brachte einen Zubau von 11 MW. Bei der Bioenergie plant die Bundesregierung bis 2030 einen leichten Rückbau, der 8 MW pro Monat betragen soll, um das Ziel von 8,4 GW zu erreichen.

Grafik: Bundesnetzagentur

Weitere Informationen und Grafiken der Bundesnetzagentur zum monatlichen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH