Solaredge Geschäftsergebnis 2023: Umsatz stabil, Gewinn sinkt

Das Photovoltaik-Unternehmen Solaredge hat im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar gemacht. Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 34,3 Millionen US-Dollar und ging damit um 63 % gegenüber Vorjahresergebnis zurück.

Solaredge Technologies, Hersteller von Leistungselektronik und Batteriespeichern für Photovoltaik-Systeme, hat sein Geschäftsergebnis für das Jahr 2023 bekanntgegeben. „Trotz der Herausforderungen, mit denen wir in der zweiten Jahreshälfte 2023 konfrontiert waren, haben wir das Jahr mit einem Umsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was knapp unter dem Niveau von 2022 liegt“, sagt Zvi Lando, CEO von Solaredge. „In der ersten Jahreshälfte 2023 gab es Rekordinstallationen und die Erwartung eines anhaltenden Wachstums. In der zweiten Jahreshälfte hat sich der Markt aufgrund höherer Zinsen und niedrigerer Strompreise abgeschwächt, was zu einem Bestandsaufbau führte, der unsere Lieferungen verlangsamte. Dennoch sind wir der Ansicht, dass wir aufgrund unseres wachsenden Produktportfolios und der von uns ergriffenen Maßnahmen zur Betriebsführung und Kostensenkung für den nächsten Wachstumszyklus in unserer Branche gut aufgestellt sind.“

Zusammenfassung vom Solaredge-Geschäftsergebnis 2023

Solaredge erzielte einen Gesamtumsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 4 % gegenüber 3,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Der Umsatz im Solarsegment lag bei 2,8 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 4 % gegenüber 2,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die GAAP-Bruttomarge betrug 23,6 % im Vergleich zu 27,2 % im Vorjahr. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 26,7 %, verglichen mit 28,2 % im Vorjahr.

Bei der Bruttomarge des Solarsegments gab es einen Rückgang auf 29,2 % im Vergleich zu 29,8 % im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis nach GAAP betrug 40,2 Millionen US-Dollar. Dies ist ein Rückgang um 75 % gegenüber dem Betriebsergebnis nach GAAP von 166,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis lag bei 290,0 Millionen US-Dollar. Dies ist ein Rückgang um 34 % gegenüber dem Non-GAAP-Betriebsergebnis von 441,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 34,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 63 % gegenüber dem GAAP-Nettogewinn von 93,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Der Non-GAAP-Nettogewinn lag bei 248,4 Millionen US-Dollar. Das ist ein Rückgang um 29 % gegenüber dem Non-GAAP-Nettogewinn von 351,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der verwässerte GAAP-Nettogewinn pro Aktie lag bei 0,60 US-Dollar, ein Rückgang um 64 % gegenüber dem verwässerten GAAP-Nettogewinn pro Aktie von 1,65 US-Dollar im Vorjahr.

Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie nach Non-GAAP lag bei 4,12 US-Dollar, ein Rückgang um 31 % gegenüber dem verwässerten Nettogewinn pro Aktie nach Non-GAAP von 5,95 US-Dollar im Vorjahr.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 180,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 31,3 Millionen US-Dollar aus laufender Geschäftstätigkeit im Vorjahr.

Ausblick für das erste Quartal 2024

Für das erste Quartal 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 175 und 215 Millionen US-Dollar. Zudem soll die Non-GAAP-Bruttomarge im Bereich von negativen 3 % bis positiven 1 % liegen. Darin ist eine Steuergutschrift von rund 850 Basispunkten für die IRA-Produktion enthalten.

