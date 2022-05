Solaredge will in Südkorea eigene Batteriezellen für Lithium-Ionen-Batterien fertigen. Damit will das Unternehmen die Stabilität der Lieferkette seiner PV-Speicher fördern und Produktinnovationen anschieben.

Solaredge Technologies eröffnet in Südkorea die Produktionsstätte Sella 2 für Batteriezellen. Das Werk betreibt das Tochterunternehmen Solaredge, Kokam Limited Compan. Es soll eine Produktionskapazität von zwei Gigawattstunden erreichen. Sella 2 befindet sich in der Eumseong Innovation City in Chungbuk. Es produziert derzeit Testzellen für die Zertifizierung. Das Hochfahren der Fertigung erwartet Solaredge für die zweite Hälfte des Jahres 2022.

Mit der Inbetriebnahme von Sella 2 will Solaredge über ein eigenes Angebot an Lithium-Ionen-Batterien inklusive einer Infrastruktur zur Entwicklung neuer Batteriezellchemien und –technologien verfügen. Das Werk soll Batteriezellen für die PV-Speicher für Privathaushalte von Solaredge herstellen. Hinzu kommen Batteriezellen für eine Vielzahl weiterer Branchen, darunter mobile Anwendungen, stationäre Energiespeicherlösungen (ESS) und USV-Anwendungen. Die Fabrik kann ihre Batteriezellenkapazität in Zukunft erweitern, um den wachsenden Bedarf an Speicherlösungen zu decken.

„Die Eröffnung von Sella 2 ist ein wichtiger Meilenstein für Solaredge“, sagt Zvi Lando, CEO von Solaredge. „Mit ihr haben wir eigene Schlüsselprozesse in der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Energiespeicherlösungen für unser solares Kerngeschäft und zusätzliche Anwendungen. Gleichzeitig können wir die Resilienz unserer Lieferkette weiter zu sichern. Wir sind entschlossen, unser Geschäft auf dem Energiespeichermarkt auszubauen, ebenso wie unsere Investitionen in die Batteriezellentechnologie und die Zellfertigung, um unser Produktportfolio für die Speicherung weiter zu stärken.”

27.5.2022 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH