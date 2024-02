Thermondo nimmt Gaskessel aus dem Programm

Beim Heizungsinstallateur Thermondo erhalten Kund:innen keine Gasheizungen mehr. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wärmepumpen und Photovoltaik.

Der Heizungsinstallationsbetrieb Thermondo, der auf einen Online-Vertrieb und die Parnterschaft mit lokalen Handwerksfirmen setzt, hat im Februar 2024 die letzte fossile Heizung verkauft. Für den nach eigenen Angaben größten Heizungsinstallateur Deutschlands geht damit nach fast elf Jahren eine Ära zu Ende. Thermondo konzentriert sich nun auf die Wärmepumpe, Photovoltaik und weitere Technologien für klimaneutrales Wohnen und Heizen. „Die letzte verkaufte Gasheizung nach elf Jahren ist für Thermondo ein wichtiges Zeichen und ein entschiedener Schritt in die fossilfreie und elektrische Zukunft. Nach der Hängepartie um das Gebäude-Energie-Gesetz sehen wir seit Jahresbeginn bei unseren Kunden ein stark gestiegenes Interesse an Wärmepumpen“, sagt Felix Plog, Chief Revenue Officer bei Thermondo. „Was jetzt alle Marktteilnehmer brauchen, ist eine schnelle und reibungslose Abwicklung der Förderungen und Kredite für den Heizungstausch im Einfamilienhaus durch die KfW.”

Umstellung auf klimaneutrales Heizen bei Thermondo in 20 Monaten

Der Schritt hin zum klimaneutralen Heizen erfolgte bei Thermondo mit dem im Mai 2023 umgesetzten Aus für Ölheizungen. Thermondo hat die Wärmepumpe seit Juni 2022 im Angebot. Innerhalb von 20 Monaten hat das Unternehmen sein Produktportfolio komplett auf emissionsfreies und unabhängiges Heizen umgestellt. Dafür hat Thermondo über 500 festangestellte Handwerker:innen zu Wärmepumpen-Profis geschult, Montage-Teams für Elektrik und Fundamentbau eingestellt und Logistik, Planung und Organisation in der Berliner Zentrale auf den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen ausgerichtet.

Die Wärmepumpe ist nach Ansicht von Thermondo für die große Mehrheit der 16 Millionen Hausbesitzer:innen in Deutschland die sinnvollste Heizlösung. Denn mit ihr sparen Haushalte Heizkosten und CO 2 und machen sich unabhängig von fossilen Rohstoffen. Thermondo hat über 3.500 Wärmepumpen in Ein- und Zweifamilienhäusern im Bestand installiert.

Für die Zeitenwende im Vertrieb wurde der Heizungsplaner auf der Thermondo-Website umgestellt. Interessierte Hausbesitzer:innen, die Öl oder Gas als präferierten Brennstoff angeben, erhalten eine Absage und werden anschließend zu Alternativen beraten. Bereits bestellte Gasheizungen sollen die Installationsteams von Thermondo aber noch verbauen. Service und Wartung der installierten Gas- und Ölheizungen erfolgen weiterhin.

Insgesamt ist die Heizungsbranche noch weit vom klimaneutralen Heizen entfernt. Öl- und Gaskessel machen immer noch das Gros der verkaufen Heizungen aus.

Quelle: Thermondo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH