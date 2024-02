KEY ⎼ die Expo zur Energiewende in Rimini

"KEY“⎼ Die Expo zur Energiewende: Die europäische Benchmark-Messe der Italian Exhibition Group (IEG) zum Thema Energiewende und -effizienz, die vom 28. Februar bis 1. März im Rimini Expo Centre in Italien stattfindet, steht kurz vor dem Start, kündigt der CEO der Gruppe, Corrado Peraboni, an.

„Auch bei der zweiten Auflage“, so Alessandra Astolfi, IEG Global Exhibition Director, „wird die Messe erstklassige Veranstaltungen bieten, die vom technisch-wissenschaftlichen Komitee unter der Leitung von Gianni Silvestrini festgelegt wurden.“ Christian Previati, KEY-Ausstellungsleiter: „Mit 800 Unternehmen, +15 % ausländischen Marken und +25 % mehr internationalen Einkäufern aus Deutschland, Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Großbritannien, Osteuropa, dem Balkan, der Türkei, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Zentralasien haben wir alle Erwartungen übertroffen.“

120 Veranstaltungen geplant

Der „KEY Energy Summit“ eröffnet das internationale Programm mit der Präsentation der Althesys-Studie „System Governance, the key to transition“, einer koordinierten Strategie für erneuerbare Energien, Speicherung und Netze zur Dekarbonisierung Italiens.

Auf der gleichen Sitzung werden Vorschläge der Verbände ANEV, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica, CIB, Coordinamento Free, Elettricità Futura, FederIdroelettrica, Italia Solare vorgestellt. Eine Simultanübersetzung Italienisch-Englisch ist verfügbar.

Nebenveranstaltung des kommenden G7 Energie und Unweltgipfels

Vom 29. Februar bis zum 1. März findet innerhalb der KEY die Veranstaltung „Scaling-Up a sustainable electrification Africa, for Africa with Africa“ statt, eine Nebenveranstaltung des kommenden G7-Energie- und Umweltgipfels, die europäische Industrieführer und Vertreter afrikanischer Länder zusammenbringt. Es handelt sich um eine zweitägige internationale Veranstaltung, die von RES4Africa organisiert wird und sich auf die nordafrikanischen Länder und die Regionen südlich der Sahara konzentriert: Themen sind innovative Strategien, um ein Gleichgewicht zwischen Energiesicherheit und Nachhaltigkeit herzustellen, Innovationen für eine gerechte Energiewende und Instrumente zur Risikominderung, um Investitionen für eine nachhaltige Elektrifizierung zu beschleunigen (Veranstaltung auf Englisch mit Simultanübersetzung auf Französisch und Italienisch).

Lieferketten der Zukunft

Am Donnerstag, den 29. Februar wird die neue Ausgabe des Berichts „Supply Chains of the Future“ (Lieferketten der Zukunft) präsentiert, der von der Symbola Foundation und IEG in Zusammenarbeit mit Handelsverbänden gefördert wird (mit Simultanübersetzung ins Italienische und Englische).

Speicher

Und die „EUPD Research Conference Session I Addressing the Challenges of Europe’s Solar & Storage Boom“ berichtet über die neuesten Trends und Technologien, in englischer Sprache am Freitag, den 1. März ⎼ organisiert von der International Battery & Energy Storage Alliance (IBESA).

Dies ist eine unvollständige Liste, die bereits die internationale Reichweite von KEY hervorhebt. Das vollständige Programm finden Sie unter dem folgenden Link.