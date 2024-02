Photovoltaik: Denzlingen beteiligt sich an „packsdrauf“-Kampagne

Foto: Gemeinde Denzlingen Die Gemeinde Denzlingen verzeichnete im Jahr 2023 einen Rekord-Zubau bei Solarstromkraftwerken.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gemeinde Denzlingen in Baden-Württemberg einen Rekord-Zubau an neuen Photovoltaik-Anlagen. Damit das so weitergeht, beteiligt sich der Gemeindeverband Denzlingen, Vörstetten und Reute dieses Jahr an der gemeinnützigen Nachbarschaftskampagne „packsdrauf“.

In Baden-Württemberg haben die Bürger:innen im Jahr 2023 neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 1,857 Gigawatt Leistung errichtet. Mehr als ein Gigawatt lag der Zubau über dem des Vorjahres. Auch in Denzlingen war 2023 für den Zubau an Solarstromkraftwerken ein rekordverdächtiges Jahr. Neue PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.667 Kilowatt kamen hinzu. Somit entspricht dies einem Zuwachs von 135 % im Vergleich zum Vorjahr. Mittlerweile erzeugen auf der Gemarkung Denzlingen PV-Module mit einer Gesamtleistung von rund 7 Megawatt Strom aus Sonnenlicht. Grafik: Gemeinde Denzlingen „Es ist großartig, dass sich im vergangenen Jahr so viele Denzlinger Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen für den Bau von Sonnenkraftwerken entschieden haben“, sagt Bürgermeister Markus Hollemann. Für eine klimaneutrale Energieversorgung seien sehr viel mehr PV-Anlagen auf und an privaten Gebäuden unverzichtbar, und er wünsche sich auch weiterhin einen derart starken Zubau von Solarstromkraftwerken. Im Rahmen des gemeindeeigenen Klimaschutz-Förderprogramms 2023 hat die Gemeinde Denzlingen im vergangenen Jahr insgesamt 138 neu installierte Photovoltaik-Anlagen bezuschusst. Über die Fortsetzung des Programms entscheidet der Gemeinderat im Frühjahr 2024. „packsdrauf“-Kampagne soll neuen Schwung bringen Damit die dezentrale Energiewende weiter Fahrt aufnimmt, haben sich die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbandes Denzlingen, Vörstetten und Reute entschieden, diesen Frühling die „packsdrauf“-Kampagne in die Region zu holen. Unter dem Motto „Dein Dach kann das auch“ können sich Interessierte auf Solarpartys in ihrer Nachbarschaft bald über die Installation einer eigenen Photovoltaik-Anlage austauschen und von ausgebildeten Solarbotschaftern wertvolle Tipps und Informationen erhalten. Die „packsdrauf“-Kampagne ist eine gemeinnützige Nachbarschaftskampagne. Sie wird in erster Linie durch den Solarenergie-Förderverein Deutschland koordiniert, der von Organisationen wie der Verbraucherzentrale NRW, den Elektrizitätswerken Schönau und Scientists for Future unterstützt wird. Neben Denzlingen, Vörstetten und Reute beteiligen sich bisher Ludwigsburg, Erlangen, Münster und Aachen an der Kampagne. Weitere Informationen zur „packsdrauf“-Kampagne sind unter diesem Link zu finden. Quelle: Gemeinde Denzlingen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

