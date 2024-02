20 Jahre PR-Agentur Krampitz Communications

Im Juni wird die PR-Agentur Krampitz Communications 20. Bis dahin plant die PR-Agentur eine Reihe von Jubiläumsaktionen.

Die PR-Agentur Krampitz Communications blickt auf 20 Jahre PR-Arbeit für die Erneuerbare-Energien-Branche zurück. Seit die Diplom-Chemikerin Iris Krampitz die Agentur am 1. Juni 2004 gegründet hat, hat sie zusammen mit ihrem Team zahlreiche Unternehmen, Institute und Veranstalter der Bioenergie-, Solarstrom-, Speicher-, Wärme- und Windbranche unterstützt. Der Fokus der Agentur lag immer auf der strategischen Beratung, dem Erstellen und Platzieren von Content und der nationalen und internationalen Pressearbeit – zugeschnitten auf den spezifischen Bedarf der Erneuerbare-Energien-Branche. Zu den aktuellen Kunden der Agentur zählen etwa das Prüfinstitut TÜV Rheinland, der PV-Montagesystemhersteller Aerocompact aus Österreich und der USV-Pionier Socomec aus Frankreich.

„Trotz des dynamischen Umfelds sind wir der Erneuerbare-Energien-Branche seit 20 Jahren treu geblieben und haben uns stets für eine glaubwürdige und strategische Kommunikationsarbeit eingesetzt“, sagt Agenturchefin Iris Krampitz. „Daran haben auch das ständige Auf und Ab in der Solarbranche und die Akzeptanzprobleme von Windkraft- und Erdwärmeprojekten nichts geändert.“

In den vergangenen Jahren hat Krampitz viel erlebt: „Zu unseren aufregendsten Projekten zählten sicherlich die Organisation von Pressekonferenzen mit Robert Habeck und dem Solarimpulse-Piloten André Borschberg sowie der Eröffnungsveranstaltung der Windmesse in Husum.“ Ihre weiteren Highlights sind „das Leitbild und das interne Kommunikationskonzept, das ich für Seebawind Service entwickelt habe, meine Moderation der hitzigen Online-Veranstaltung mit Bürgern und Vertretern unseres Kunden Statkraft wegen eines Windparks im Wald und unsere Social-Media-Kampagnen zur EES Europe und zur Power2Drive.“

Jubiläumsaktionen der PR-Agentur Krampitz Communications

Die erste Jubiläumsaktion der PR-Agentur Krampitz Communications findet am 28. Februar im Kloster Banz in Bad Staffelstein statt. Hier wird sie bei ihrem Thementisch „Was Journalist:innen wollen“ den Teilnehmern des PV-Symposiums erklären, welche Themen sich für die Presseansprache eignen und wie man sie optimal aufbereitet. Aktuelle Tipps aus dem Agenturalltag runden den Workshop ab.

Für alle, die weiter ins Detail gehen wollen, bringt die Agentur im April vier neue Kapitel ihres 2012 erschienenen PR-Leitfadens für Neue Energien heraus. Seit der Ratgeber, der mittlerweile in 15 Länder verkauft wurde, erschienen ist, hat sich nicht nur in der Energie-, sondern auch in der Kommunikationswelt einiges getan. Die neuen Kapitel widmen sich den Themen KI für die Unternehmenskommunikation, digitale Veranstaltungen, Online-Marketing und Social Media.

Ob Insolvenzbier oder Außer-Haus-Termine in ungewohnten Höhen; ob Fototermin mit der Krokusblütenkönigin oder kölsche Brauchtumspflege im „Exil“: Über ihre ganz persönlichen Eindrücke, Erlebnisse und Meilensteine aus der VIP-, Event- und Pressebetreuung wird Iris Krampitz ab heute kontinuierlich Videos und Interviews veröffentlichen.

Weitere Aktionen – auf der The smarter E in München, online, bundesweit und in Köln – sind geplant. Die Agentur will diese kontinuierlich auf der Jubiläums-Landingpage kommunizieren.

Quelle: Krampitz Communications | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH