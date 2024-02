Tausend PVT-Module für ein Sportzentrum in Barcelona

Das spanische Unternehmen Abora Solar stellt photovoltaisch-thermische Solarmodule her. Eine große PVT-Anlage entstand nun in Barcelona.

Abora Solar, ein spanischer Entwickler und Hersteller von photovoltaisch-thermischen Solarmodulen (PVT-Modulen), machte kürzlich durch eine Produktionserweiterung und ein interessantes Solarprojekt auf sich aufmerksam. Das spanische Unternehmen hat den Ausstoß seines Werkes Zaragoza auf rund 200.000 Module jährlich gesteigert und außerdem ein Sportzentrum in Barcelona mit einer sehr großen PVT-Anlage ausgerüstet. Überall dort, wo sowohl Strom als auch Wärme in großen Mengen gebraucht wird, bietet sich die Installation von PVT-Modulen an. Abora Solar hat deshalb diese PVT-Module in den vergangenen Jahren auf den Dächern etlicher Hotels und Altenheime installiert, außerdem auf drei Sportzentren, unter anderem auf einem Sportzentrum in Tauste mit einer Kollektorfläche von rund 400 m². Fünfmal so groß ist die PVT-Anlage, die Abora Solar im vergangenen Jahr in Barcelona installierte.

1.041 PVT-Module von Abora Solar versorgen Sportzentrum des Club Natació Atlètic-Barceloneta

Das Sportzentrum des Club Natació Atlètic-Barceloneta mit zwei Freibädern und zwei Hallenbädern sowie Sauna, Solarium, Sporthalle und Fitnesszentrum liegt direkt am Meer. Auf zwei Dächern des Gebäudekomplexes sind 1.041 PVT-Module mit einer gesamten Aperturfläche von 1.957 m² installiert.

Die gesamte erzeugte Wärme- und Strommenge wird im Sportzentrum verbraucht. Den größten Wärmebedarf haben außer den Schwimmbädern die Duschen und das Restaurant. Der Strom wird vor allem vom Wellnessbereich und von den Klimaanlagen gebraucht.

Am Standort wird mit eine Globalstrahlung in Höhe von jährlich 1.666 kWh/m² gemessen. Weil die Module in einem Anstellwinkel von 25° auf dem Dach aufgeständert sind, erhöht sich die eingefangene Strahlungsenergie auf 1.884 kWh/m². Das sind beste Voraussetzungen für einen hohen thermischen und elektrischen Ertrag.

Die Solaranlage ist seit November 2023 in Betrieb, und deshalb liegt ein Jahresergebnis noch nicht vor. Berechnet wurde eine jährliche Wärmemenge von 1.876 MWh und ein elektrischer Ertrag von 561 MWh. Daraus ergibt sich ein thermischer Wirkungsgrad in Höhe von 50,8 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 15,2 %.

Abora Solar stellt sich auf der Messe IFH/Intherm, die vom 23. bis 26. April in Nürnberg stattfindet, auf dem Stand 4.203 vor.

Quelle: Abora Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH