Photovoltaik: Enpal kündigt Aufbau deutscher Solarproduktion an

Das Solarunternehmen Enpal will eine eigene Solarproduktion aufbauen. Dazu prüfe das Unternehmen bestehende Standorte in Deutschland und Europa.

Das Solar-Installationsunternehmen Enpal hat den Aufbau einer eigenen Solarproduktion in Deutschland angekündigt. Enpal sei bereit, sich “am Aufbau einer diversifizierten europäischen Solarindustrie zu beteiligen. Diese Transformation muss jetzt zügig im Einklang mit der Politik eingeleitet werden”, so Mario Kohle, CEO und Gründer des Unternehmens.

Ziel sei es, nachhaltige und wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln. Die Produktion soll ferner „auf die nötige Diversifizierung der Lieferkette hin zu deutschen und europäischen Produkten einzahlen.“ Aktuell prüfe das Unternehmen die „Produktion an bestehenden Standorten in Deutschland und Europa.“

Diese Mitteilung machte Enpal am gleichen Tag, als der Modulproduzent Meyer Burger die Schließung seines Standortes in Freiberg/Sachsen bekräftigt hatte. Im Hintergrund besteht ein Streit innerhalb der Solarbranche hinsichtlich der Frage, welche Form eine Förderung der Produktion in Europa haben sollte. Die EU hatte Anfang Februar mit dem Net Zero Industry Act bekräftigt, dass es bei Schlüsseltechnologien zur Erreichung der Klimaneutralität einen europäischen Fußabdruck geben soll. Demnach sollen 40 Prozent der Produktion innerhalb der EU erfolgen. Zu den Schlüsseltechnologien zählen neben der Photovoltaik außerdem Batterien/Speicher, Bioenergie, Brennstoffzellen/Elektrolyseure, CCS, Netze, Wärmepumpen/Geothermie und Windenergie. Derzeit liege der Importanteil bei Produkten der Photovoltaik wie Wafer und Ingots bei mehr als 90 Prozent.

Auch das Installationsunternehmen 1Komma5° hatte angekündigt, eine Modulproduktion aufbauen zu wollen. Das Unternehmen war aus Protest gegen die Position des Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) zur Stärkung heimischer Produktion aus dem Verband ausgetreten.

