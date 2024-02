Constantin Eis scheidet als Lichtblick-CEO aus

Nach zwei Jahren als CEO scheidet Constantin Eis auf eigenen Wunsch aus dem Lichtblick-Vorstand aus. Interims-Nachfolger wird As Tempelmann.

Constantin Eis legt sein Mandat als Geschäftsführer (CEO) der Lichtblick GmbH auf eigenen Wunsch Ende März nieder. Das teilte das Ökostromunternehmen aus Hamburg mit. In der Zwischenzeit übernimmt As Tempelman, CEO von Eneco und Vorsitzender des Verwaltungsrates, die Rolle des Interim-CEO. LichtBlick ist eine 100-prozentige Tochter des niederländischen Energiekonzerns Eneco. Er führt die Geschäfte gemeinsam mit CFO Tanja Schumann und COO Dr. Enno Wolf, die auch bisher schon mit Eis die Geschäftsführung von LichtBlick gebildet haben.

„Wir bedauern die Entscheidung von Constantin Eis sehr und danken ihm für seine exzellente Arbeit. Gemeinsam mit dem gesamten Team hat er LichtBlick sehr erfolgreich zu einem integrierten Versorger entwickelt. LichtBlick ist der Wachstumsmotor in der Eneco Gruppe. Das Management wird den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen“, so As Tempelman.

CEO seit März 2022

Eis war seit Juni 2019 Mitglied der Geschäftsführung, im März 2022 übernahm er die Position des CEO. Eis und das Management-Team haben in den letzten Jahren die Transformation von LichtBlick vom Ökostrom-Pionier zu einem digitalen Versorger mit starkem Kundenwachstum umgesetzt.

Zu den Neuentwicklungen zählten der Aufbau der Geschäftsfelder Solar und Wind, Energy as a Service und Elektromobilität. Mehrere Übernahmen untermauern ferner den Strategiewechsel. Das sind die des bundesweiten Monteurs-Netzwerks Installion oder zuletzt des Projektierers Solargrün mit einer Photovoltaik-Pipeline von mehr als 3 Gigawatt . Zwischen 2019 und 2022 hat sich der Umsatz von LichtBlick auf 1,3 Milliarden Euro nahezu verdoppelt. Im Geschäftsjahr 2022 lag der Gewinn vor Steuern (EBITDA) bei 108 Millionen Euro, einer Verdreifachung gegenüber 2019. LichtBlick versorgt heute über 1,7 Millionen Menschen mit sauberer Energie.

„Mir fällt der Abschied von LichtBlick nicht leicht. Für mich persönlich war die Transformation eines der innovativsten Energieunternehmen im deutschen Markt eine großartige Aufgabe. LichtBlick ist für die Zukunft sehr gut gerüstet und steht heute viel stärker da als noch 2019. Ich bin dem ganzen Team sehr dankbar für die gemeinsame Zeit“, erklärt Eis.

Quelle: Lichtblick | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH