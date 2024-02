10 Gigawatt Photovoltaik in Baden-Württemberg installiert

In Baden-Württemberg sind Ende Februar 2024 10,4 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Das sind fast 75 Prozent der erneuerbaren Kapazitäten im Ländle.

In Baden-Württemberg kommt die Photovoltaik aktuell auf eine installierte Leistung von 10.400 Megawatt. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hervor. Zeitpunkt der Datenerfassung ist Ende Februar 2024. Damit stellen Solarstromanlagen 74 Prozent der installierten erneuerbaren Stromerzeugungsleistung in dem Bundesland. 2023 war in Baden-Württemberg erneut ein Rekordjahr für die Photovoltaik.

Auf Platz zwei steht mit 13 Prozent die Windenergie mit 1.800 Megawatt. Die Biomasse kommt mit 960 MW auf sieben Prozent, die Wasserkraft mit 830 MW auf sechs Prozent. Die Geothermie weist noch keinen relevanten Beitrag auf, hat aber ein großes Potenzial, insbesondere im Oberrheingraben. Hier müsse man nicht besonders tief bohren, um auf hohe Temperaturen zu stoßen.

Die Daten basieren auf dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und eigenen Analysen. Insgesamt sind inzwischen fast 14.000 Megawatt Leistung im Südwesten installiert. Um die gesetzlichen Ziele zu erreichen, braucht das Land bis 2040 aber rund 53.000 Megawatt. Bislang sei also erst ein gutes Viertel geschafft.

Die KEA-BW weist ferner darauf hin, die installierte Leistung nicht mit der Stromerzeugung zu verwechseln. Da der Wind nicht immer weht, die Sonne nicht immer scheint, zeigt sich bei der Erzeugung ein anderes Bild. 2022 produzierten die Photovoltaikanlagen im Südwesten mit rund 6,6 Milliarden Kilowattstunden 36 Prozent der erneuerbaren Stromerzeugung. Die Biomasse lieferte gut 4,9 Milliarden Kilowattstunden (26 Prozent). Die Wasserkraft kommt auf rund 3,8 Milliarden Kilowattstunden und 21 Prozent, die Windenergie auf rund drei Milliarden Kilowattstunden (16 Prozent), so das Statistische Landesamt. Neuere Zahlen gebe es noch nicht.

Quelle: KEA-BW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH