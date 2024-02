1Komma5° übernimmt Anbieter Arkana in Australien

1Komma5° expandiert mit einer Übernahme in Australien. Das Unternehmen setzt auf den dort wachsenden Photovoltaikmarkt.

Das Hamburger Unternehmen 1Komma5° übernimmt die Arkana Energy Group aus Australien. Wie die Gesellschaft mitteilte, handelt es sich dabei um die höchste Einzelinvestition bisher. Insgesamt sei es das vierte Engagement in Australien.

„Arkana passt perfekt zu unseren ehrgeizigen Wachstumszielen und unserer Mission, einen weltweiten One-Stop-Shop für erneuerbare Energielösungen zu schaffen“, sagt Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°.

Australiens PV-Markt wächst, getrieben durch die hohe Sonneneinstrahlung, staatliche Anreize und sinkende Kosten für PV-Solaranlagen. Die installierte Gesamtkapazität sei von 11,5 GW im Jahr 2019 auf 34,2 GW im Jahr 2023 gestiegen. Arkana habe in diesem Umfeld im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro erzielt. Die Firma sei ferner in Queensland, New South Wales und Victoria tätig. 1Komma5° sei an sechs Standorten in Australien tätig.

Das Unternehmen plant, künftig auch das Energiemanagementsystem Heartbeat australischen Kunden anzubieten. Die Regierungen von Bund, Ländern und Gemeinden unterstützten den Übergang zu erneuerbaren Energien, indem sie Anreize zur Verbesserung der Investitionsrentabilität bieten.

1Komma5° habe den 2023 einen Unmsatz von 460 Millionen Euro erzielt. Das Geschäft ziele auf private und gewerbliche Kunden, die Photovoltaik, Wärmepumpen und elektrisches Laden als eine integrierte Hard- und Softwarelösung nutzen wollen. Derzeit betreibe 1Komma5° mehr als 75 Standorte mit rund 2.000 Mitarbeitern in Deutschland, Schweden, Finnland, Dänemark, Spanien, den Niederlanden und Australien. Das Unternehmen will außerdem eine Solarmodulproduktion in Deutschland aufbauen.

Arkana wurde von Tyson und Luke Stronach gegründet, die ihr Fachwissen als Handwerker und Marketingfachleute miteinander verbinden. „Mit unserem 120-köpfigen Expertenteam haben wir bisher über 5.000 Installationen in privaten und gewerblichen Gebäuden durchgeführt“, sagt Luke Stronach, Mitgründer der Arkana Energy Group.

