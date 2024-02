Enviria erhält Kapital von Blackrock über 200 Millionen US-Dollar

Das PV-Startup Enviria erhält 200 Millionen US-Dollar Finanzierung über einen Fonds von BlackRock. Das Kapital soll dem Bau von Solaranlagen auf Gewerbe- und Industriedächern dienen.

Das Photovoltaik-Startup Enviria erhält vom US-Investmenthaus Blackrock eine Finanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar. Wie das Unternehmen aus Frankfurt/Main mitteilte, handelt es sich dabei um Eigenkapital. Dieses stelle der BlackRock-Fonds Fonds Global Renewable Power IV zur Verfügung. Das Kapital diene der Wachstumsfinanzierung.

Enviria entwickele Energielösungen für Gewerbe und Industrie (C&I). Das umfasse die Finanzierung, Planung, Installation und den Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem pachte Enviria Dächer, betreibe darauf Solaranlagen und verkaufe grünen Strom. Rund 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 mehr als 500 gewerbliche Projekte umgesetzt.

Die Entwicklungspipeline umfasse ca. 2.000 C&I-Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 2,3 Gigawatt. Alleine bis 2029 will Enviria Anlagen mit einer Leistung von etwa 1,7 GW realisieren.

Melchior Schulze Brock, Gründer und Geschäftsführer von Enviria: „Wir freuen uns, mit BlackRock einen so starken Partner gefunden zu haben, der unsere Vision unterstützt, Unternehmen einen einfachen Zugang zu Solarenergie zu ermöglichen. BlackRock bringt genau die Ressourcen mit, die wir brauchen, um unser Wachstum fortzusetzen – sowohl finanziell, als auch im Hinblick auf Expertise.“

Dirk Schmitz, Country Head von BlackRock in Deutschland, Österreich und Osteuropa: „Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Deutschland erfordert erhebliche Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien. Viele deutsche Investoren sind über unsere Klima-Infrastruktur-Plattform investiert. Daher freue ich mich, dass wir das Geld unserer Kunden über Enviria vor Ort einsetzen.“

Quelle: Enviria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH