Energiequelle gründet Niederlassung in Südafrika

Südafrika bietet gute Windverhältnisse und es gibt Regionen mit einer hohen Sonneneinstrahlung. Daher hat der Projektierer Energiequelle GmbH dort eine Niederlassung eingerichtet.

Der Brandenburger Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, Energiequelle GmbH, hat eine Niederlassung in Südafrika gegründet und in der letzten Woche seine neuen Büros an der Waterfront in Kapstadt bezogen. Bereits seit dem 1. Januar 2024 vertritt Stefan Sager die lokale Tochtergesellschaft Energiequelle South Africa (Pty) Ltd als Geschäftsführer. Er bringt mehrjährige Erfahrung aus der Windbranche mit und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk zur Realisierung von Wind- und PV-Projekten.

Südafrika ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas, doch der Mangel an Stromerzeugungsleistung ist eine Barriere für deren Wachstum. Die Windverhältnisse sind sehr gut, zudem gibt es Regionen mit einer hohen Sonneneinstrahlung. Das bietet ein außerordentliches Potenzial für erneuerbare Energien. Seit Jahren legt die Regierung daher konkrete Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien fest. Ein umfangreiches Ausschreibungsverfahren hat bereits für die Umsetzung einer Vielzahl an Projekten gesorgt.

Stefan Sager, der sowohl in Südafrika als auch in Deutschland beheimatet ist, ist überzeugt vom Potenzial Südafrikas: „Energiequelle wirkt in Südafrika bereits seit längerem, auch mit Kooperationspartnern, an der Entwicklung von Windprojekten mit. Nun möchten wir den Prozess vor Ort noch besser begleiten und weitere Projekte im Bereich Wind und Solar in unsere Pipeline aufnehmen.“

Energiequelle ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Allein im letzten Jahr wurden knapp 150 neue Mitarbeitende eingestellt, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland, Europa und Südafrika voranzutreiben.

Quelle: Energiequelle GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH