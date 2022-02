Energiequelle GmbH eröffnet neuen Standort in der Lausitz

Grafik: Energiequelle Das neue Büro in Spremberg mitgerechnet, hat Energiequelle mittlerweile 18 Standorte.

Die Energiequelle GmbH hat zum 1. Februar neue Büroräume in Spremberg bezogen. Mit zunächst sieben Mitarbeitern will das Unternehmen von dort aus der Strukturwandel in der Lausitz unterstützen.

Grund dieser Entscheidung sind die seit 2018 laufenden Planungen für das Referenzkraftwerk Lausitz (RefLau). An diesem ist die Energiequelle neben dem Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe und der Enertrag AG maßgeblich beteiligt. Das RefLau ist einer der Gewinner im Ideenwettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums „Reallabore der Energiewende“. Für diesen Ideenwettbewerb gingen über 90 Bewerbungen ein. 20 Konsortien bundesweit bekamen einen Zuschlag. Mit seinem Konzept des „Wasserstoff-Speicherkraftwerkes“ soll es eine konkrete Perspektive für die Transformation der braunkohlebasierten Energieregion Lausitz bieten. Als erster Schritt ist eine Prototypanlage mit einer Leistung von 10 MW geplant. Diese soll grünen Wasserstoff, grünen Strom und sämtliche Systemdienstleistungen bedarfsgerecht bereitstellen. Ziel des Reallabores ist es, die technischen, regulatorischen und marktlichen Herausforderungen zu adressieren, dies sich bei der Errichtung und im Betriebes der Anlage ergeben. Energiequelle will Photovoltaik- und Windenergieprojekte in der Lausitz umsetzen Auch außerhalb des Demonstrations- und Forschungsprojektes möchte Energiequelle seine Expertise in der Region einbringen und die Energiewende gemeinsam mit Gemeinden voranbringen. Energiequelle hat dafür nach eigenen Angaben bereits mehrere Kooperationen geschlossen. Dabei geht es um Wind- und Photovoltaik-Projekte. Niels Mocker, Abteilungsleiter am Standort Spremberg, sagt: „Wir möchten unmittelbarer Ansprechpartner vor Ort sein, um den komplexen Wandel in der Lausitz zu begleiten. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in dieser zukunftsträchtigen Region.“ Neben dem RefLau entstehen in der Lausitz im Zuge des Strukturwandels noch viele andere Energiewende-Projekte – von Solarparks bis zu Forschungsprojekten zur Sektorenkopplung. Energiequelle ist seit 1997 als Projektierer und Betriebsführer von Windenergie-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken und Speichern international aktiv. Das Unternehmen hat derzeit 18 Standorte in Deutschland, Frankreich und Finnland. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter. Allein im letzten Jahr hat das Unternehmen 66 neue Mitarbeiter eingestellt, 2022 sollen weitere 76 folgen. 22.2.2022 | Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH