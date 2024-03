VDI bringt Richtlinie für Großwärmepumpen heraus

Foto: by ah_fotobox – AndreasH/Moment via Getty Images

Die neue VDI-Richtlinie 4646 E soll bei der Planung von Großwärmepumpen in Gewerbe, Industrie und in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung von Quartieren helfen.

Für die Beheizung von neuen Wohngebäuden konnte sich die Wärmepumpe in den letzten Jahren etablieren. Wärmepumpen mit größeren Leistungen können jedoch auch in Gewerbe und Industrie zum Einsatz kommen und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen. Die Richtlinie VDI 4646 E „Anwendung von Großwärmepumpen“ unterstützt bei der Planung und Bewertung von Wärmepumpenanlagen für nicht standardisierte Anwendungsfälle im Gewerbe, in der Industrie und in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung von Quartieren.

Nicht standardisierte Anwendungsfälle zeichnen sich durch eine große Leistung (> 100 kW th ) aus. Wärmepumpen für Gewerbe, Industrie, Quartiere und Nicht-Wohngebäuden sowie Kälteanlagen, die eine Nutzung der warmen und kalten Seite als Ziel haben, sind Inhalt dieser Richtlinie. Die Richtlinie wendet sich an Industrieunternehmen mit einem relevanten Niedertemperaturwärmebedarf, Planer, Energieversorgungsunternehmen, kommunale Versorger, Wärmepumpenhersteller, Wärme- und Kälteanlagenbauer, Wissenschaft und Forschung.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Die Richtlinie VDI 4646 bietet eine Übersicht der verschiedenen Wärmepumpensysteme und deren Komponenten. Sie führt die Anwendenden durch die Grundlagenermittlung als Basis für die Entscheidung der Anlagenwahl und die anschließende Vorplanung. Ferner soll eine tabellarische Übersicht mit Checklisten den Prozess erleichtern.

Darüber hinaus liefert die Richtlinie Informationen zur energetischen, wirtschaftlichen und Emissions-Bewertung von Wärmepumpenanlagen und konkrete Hinweise zu Planung und Betrieb derselben. Dazu gehören Verweise auf relevante Normen und Richtlinien und ausführliche Erläuterungen der einzelnen zu beachtenden Bedingungen wie Größe und Beschaffenheit der Maschinenräume, vorschriftsmäßige Belüftung und Wasseranschlüsse. Zudem finden sich in den Anhängen Arbeitsmittel wie Übersichten oder Hinweise zur Abschätzung der Wirtschaftlichkeit.

Die Richtlinie VDI 4646 E „Anwendung von Großwärmepumpen“ ist im Januar 2024 als Entwurf erschienen. Interessierte können sie für 202,50 Euro beim Beuth Verlag unter diesem Link bestellen. Einsprüche zum Entwurf kann man über das elektronische Einspruchsportal unter dem nebenstehenden Link einreichen. Die Einspruchsfrist endet am 30. April dieses Jahres.

Quelle: VDI | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH