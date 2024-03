Photovoltaik: Longi kauft Silizium bei Ferroglobe

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller will seine Lieferkette globalisieren und seine Einkäufe bei westlichen Lieferanten erhöhen. Das Londoner Unternehmen Ferroglobe soll daher metallurgisches Silizium an Longi liefern.

Der Photovoltaik-Hersteller Longi, hat mit Ferroglobe PLC, einem Hersteller von Siliziummetall und Ferrolegierungen mit Sitz in London, eine langfristige Liefervereinbarung abgeschlossen. Diese Vereinbarung soll die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen vertiefen und den Weg für eine noch engere Zusammenarbeit in der Zukunft ebnen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Ferroglobe metallurgisches Silizium (MGS) an Longi liefern. Das soll die Strategie des Solarunternehmens unterstützen, seine Einkäufe bei den führenden westlichen Lieferanten von Siliziummaterialien zu erhöhen.

Longi verfügt über Produktionsstätten und Vertriebsbüros in mehr als 150 Ländern und Regionen weltweit. Der Hersteller von Solarzellen und PV-Modulen hofft in Zukunft langfristige Kooperationsbeziehungen mit weiteren Unternehmen in Übersee aufzubauen. „Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Partnerschaft mit Ferroglobe bekannt zu geben“, sagt Tian Ye, Vizepräsident von Longi. „Longi ist ein globales Technologieunternehmen, und seine Lieferkette entwickelt sich ebenfalls in Richtung Globalisierung. Dieser strategische Schritt wird es uns ermöglichen, unsere vertrauten Kunden und Partner weltweit mit den zuverlässigen, hocheffizienten und umweltfreundlichen Solarprodukten von Longi zu versorgen.“ Ferner hätte sich Longi zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Unternehmen für Solartechnologie zu werden und hätte sich der Mission verschrieben, „das Beste aus der Solarenergie zu machen, um eine grüne Welt zu schaffen“.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH