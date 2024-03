Robert Haas neuer Vice President IT bei Memodo

Der Informatiker Robert Haas verantwortet bei Memodo ab sofort als Vice President die IT. Der Großhändler will damit Themen wie KI und Big Data stärker akzentzuieren.

Der Münchner PV- und Speicher-Großhändler Memodo hat Robert Haas als Vice President für den Bereich IT berufen. Wie das Unternehmen mitteilte, kam Haas im Juni 2023 als Director IT zu Memodo und bekleidet seit Januar 2024 die neugeschaffene Rolle. In seiner globalen Funktion verantwortet der 38-jährige Münchner neben dem Bereich IT-Operations auch das Prozessmanagement, die Inhouse-Softwareentwicklung, die digitale Transformation sowie die Themengebiete Data & AI. Der gelernte Informatiker Robert Haas war zuvor fünfzehn Jahre lang im In- und Ausland in der IT-Beratung tätig, wo er für Unternehmen wie BMW, MAN aber auch diverse Mittelständler Lösungen entwarf und implementierte.

„Ich begreife die IT gleichzeitig als Dienstleister und Innovationstreiber“, sagt Robert Haas. „Themen wie KI, Machine Learning und Big Data werden für den zukünftigen Erfolg von Memodo eine große Rolle spielen. Aber pragmatisch! Wir wollen die Arbeitsprozesse durch Technologie einfacher machen. So schaffen wir für die Kollegen Freiräume, damit sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: den Erfolg der Kunden*innen.“

Robert Haas berichte als Vice President IT direkt an Gründer und CEO Daniel Schmitt. „Mit dieser Personalie tragen wir der Entwicklung Rechnung, dass Memodo seit Jahren in rasantem Tempo wächst – und die Anforderungen an die digitale Infrastruktur wachsen dabei automatisch mit“, sagt Schmitt. Memodo habe 2023 einen Mitarbeiterzuwachs von weit über 30 Prozent verzeichnet. „Künstliche Intelligenz wird überall eine immer wichtigere Rolle spielen. Hier haben wir mit Robert einen Visionär für Memodo gewinnen können. Mit ihm investieren wir in die Zukunft. Und zwar da, wo sie passiert: im Team“, freut sich Schmitt.

Memodo verzeichnet seit Jahren Wachstum. So hat der Großhändler etwa seinen Stromspeicher-Absatz im Geschäftsjahr 2023 mehr als verdoppeln können. Dazu sagt Daniel Schmitt: „Wir operieren schon jetzt in Größenordnungen, die ohne kluge Automatisierungsprozesse nicht mehr abzubilden sind. Und natürlich wollen wir Memodo auch künftig international weiterentwickeln. Dabei wird uns Robert mit seiner Expertise sehr helfen.“

