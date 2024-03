Kooperation will Solarteure für Stadtwerke und EVU vermitteln

Um Fachkräfte zum Bau von PV-Anlagen zur Verfügung zu stellen, sind die SLH und BayWa eine Partnerschaft eingegangen. Sie bieten Stadtwerken und EVU damit an, PV-Projekte ohne großen Eigenaufwand zu realisieren.

SLH und BayWa wollen für Stadtwerke und Energieversorgerungsunternehmen (EVU) Solarteure zur Verfügung stellen. Dafür haben die Plattform SLH Smart Living Hub GmbH (SLH) und die BayWa r.e. Solar Solutions GmbH eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Hintergrund ist der Fachkräftemangel, den auch EVU spüren, die ihren Kunden Photovoltaik-Anlagen anbieten. SLHub will ihnen einen einfachen Zugang zu Solarteuren in ganz Deutschland bieten.

Die Kooperation funktioniert wie folgt. SLH berät und begleitet EVU beim Einstieg in den Photovoltaik-Markt und stellt ihnen die Plattform SLHub zur Planung und Durchführung von Solarprojekten zur Verfügung. BayWa übernimmt deutschlandweit die Planung und die Bauabwicklung von PV-Anlagen. EVU müssten hierfür keine eigene Ressourcen aufbauen. Dazu gehören sämtliche Prozessschritte: von der Planung der PV-Anlage bis hin zur Installation durch eigene Montageteams oder Installateurspartner. Zudem stehe BayWa auch nach der Installation der PV-Anlage für das Gewährleistungsmanagement zur Verfügung. Lohnend sei das für Energieversorger, die keine eigenen Handwerker beschäftigen oder sich neu im Photovoltaik-Markt etablieren wollen. Dabei behalten die Stadtwerke stets die Vertragshoheit über ihre Projekte.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Mit der Partnerschaft könnten sich Stadtwerke und Energieversorger somit auf die Kundenansprache konzentrieren. Die Plattform lasse sich nutzen, um Solaranlagen nach Kundenwunsch zu konzipieren, Kosten zu kalkulieren sowie Angebote und Rechnungen zu erstellen. Auch die direkte Kundenkommunikation sei über die digitale Plattform möglich.



Ein sofortiger Mehrwert dieser Zusammenarbeit ist das Cross-Selling von dynamischen Tarifen, was einen Zusatzverkauf von Strom und zukünftigen weiteren Leistungen ermöglicht“, sagt Hans Christoph Kaiser, Head of Key Account Management bei der SLH Smart Living Hub.



Über den SLHub ließen sich auch Energielösungen wie Wärmepumpen und E-Ladesäulen von der ersten Planung über die Installation bis zur finalen Rechnungsstellung realisieren. SLH stellt EVU dafür die entsprechende Plattform bereit, und weist Mitarbeitende in den SLHub ein.

Quelle: SLH / BayWa | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH