Enerix: Neuer Franchisebeirat gewählt

Im Rahmen der Enerix-Jahrestagung haben die Geschäftsinhaber der rund 120 Solarfachbetriebe einen neuen Franchisebeirat gewählt. Der fünfköpfige Beirat vertritt die Interessen der angeschlossen Enerix-Betriebe und soll Impulse für die Weiterentwicklung liefern.

Die Fachbetriebskette Enerix, Franchisesystem für Photovoltaik-Anlangen, hat auf der Jahrestagung Mitte März einen neuen Beirat gewählt. Alle zwei Jahre finden Beiratswahlen der Geschäftsinhaber der rund 120 Enerix-Solarfachbetriebe statt. Der Franchisebeirat soll eine entscheidende Rolle in dem Franchisesystem spielen, indem er die Interessen der angeschlossenen Partner gegenüber der Zentrale von Enerix vertritt. „Ihre Arbeit ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass jede Stimme gehört wird und unsere Partnerschaft weiterhin auf Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit basiert“, sagt Peter Knuth Geschäftsführer und Mitbegründer von Enerix. Gleichzeitig kann sich der Beirat an der Weiterentwicklung des Systems beteiligen. Wieder gewählt wurden, Alan Hughes und Roman Choreny und neu dabei sind Helmut Katzenberger, Ingo Fischer und Daniel Grimm. Ausgeschieden sind Michael Hirschberger und Harald Stainer.

„Wir sind zuversichtlich, dass der neue Franchisebeirat dazu beitragen wird, unsere Partnerschaft weiter zu stärken und unsere gemeinsamen Ziele voranzutreiben. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement sind inspirierend und zeigen, dass wir als Team Großes erreichen können”, so Knuth. Als Vollmitglied des Deutschen Franchiseverbands hat sich Enerix eigenen Angaben zufolge den hohen Branchenstandards verpflichtet. Die Mitgliedschaft und die enge Zusammenarbeit mit dem Verband soll das Engagement des Unternehmens für Fairness, Integrität und Exzellenz in all seinen Aktivitäten unterstreichen. Gleichzeitig verpflichten sich die Geschäftsinhaber der Franchisebetriebe ihre Betriebe nach vereinbarten Standards zu führen.

Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH