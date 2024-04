Offgrid-Solaranlagen für rund 20 Waldkindergärten

Die Focusenergie aus Freiburg will laut einer Pressemitteilung Offgrid-PV-Systeme für insgesamt rund 20 Waldkindergärten spenden. Der Waldkindergarten Zwetschgenkinder in Merzhausen erhielt kurz vor Ostern das erste der Solarsets.

In den Waldkindergärten verbringen die Kinder den Tag weitgehend in der Natur. Als Wetterschutz und zum Aufwärmen dient meist eine einfache Hütte oder ein Bauwagen, die häufig keinen Stromanschluss haben. Die Offgrid-Systeme sollen dort für Beleuchtung, Wasserkocher und auch zum Aufladen von Telefonen dienen. Zu den von Focusenergie gespendeten Systemen gehören jeweils die Solarmodule, ein Solarladeregler, Batterien und ein Wechselrichter.

„Die Offgrid-Solaranlagen bieten eine zuverlässige und umweltfreundliche Energiequelle, die perfekt zu den Bedürfnissen der Waldkindergärten passt“, sagt Christoph Hecklau, Geschäftsführer von Focusenergie. Um die Installation kümmern sich ebenfalls die Fachleute von Focusenergie. Sie geben den Teams der Waldkindergärten auch eine Einweisung in die Benutzung.

„Mit diesen Offgrid-Solaranlagen können wir unseren pädagogischen Ansatz unterstützen und gleichzeitig unsere Umweltbelastung minimieren“, sagt Josa Stickel, Leiter eines der Waldkindergärten, die eine Offgrid-Solaranlage erhalten.

Offgrid-PV-Systeme gibt es in Deutschland vergleichsweise selten. Selbst bei sogenannten autarken PV-Systemen handelt es sich meistens um Anlagen mit Netzanschluss, die lediglich in der Jahresbilanz auf eine rechnerische Selbstversorgung kommen. In abgelegenen Hütten und ähnlichen Konstellationen kann Solarstrom allerdings den Komfort deutlich verbessern. Auch nach den Schäden am Stromnetz im Ahrtal lieferten netzunabhängige Solaranlagen Strom für den Wiederaufbau und reduzierten den Dieselverbrauch.

Quelle: Focusenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH