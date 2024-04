Elevion-Tochter Belectric kehrt nach Spanien zurück

PV-Spezialist Belectric ist wieder in Spanien aktiv. Die Elevion-Tochter hat eine Übernahme getätigt und eine Gesellschaft gegründet.

Das PV-Unternehmen Belectric ist wieder in Spanien aktiv. Das hat die Muttergesellschaft Elevion entschieden und die Tochtergesellschaft Belectric España gegründet. Das neue Unternehmen wird sich auf groß angelegte Aktivitäten in den Bereichen Photovoltaik und Energiespeicherung von Projektentwicklung und EPC bis hin zu O&M entlang der gesamten Wertschöpfungskette konzentrieren. Um die Entwicklungstätigkeiten in Spanien zu beschleunigen, hat die Elevion Group die Übernahme des in Murcia ansässigen Photovoltaik-Dienstleisters Navitacum abgeschlossen. Damit haben Elevion und Belectric ein erfahrenes Team und Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen sowie eine solide Kundenbasis gewonnen.

Der spanische Markt verzeichne nach Deutschland die höchsten Zubau-Raten auf dem europäischen Kontinent. Für Belectric bedeutet dieser Schritt den Wiedereintritt in den spanischen Markt. Das Unternehmen hatte bereits 2020 den 50-Megawatt-Solarpark Alarcos bei Poblete in der spanischen Provinz Ciudad Real errichtet.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Wir werden von der Expertise des spanischen Teams profitieren, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Markt verfügt und nun als Teil der Gruppe unter der Marke Belectric agiert“, erklärt Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group.

Paloma Méndez Pérez wird die Geschäftsführerin von Belectric in Spanien. Sie war bereits in der Vergangenheit für Belectric tätig und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der spanischen und globalen Photovoltaik-Branche. Daneben habe sie auch Erfahrungen bei großen Energieversorgern sammeln können. Ergänzt werde die Geschäftsführung durch Thorsten Blanke, CEO von Belectric. Er war früher Geschäftsführer des solarthermischen Kraftwerks Andasol.

Quelle: Elevion | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH