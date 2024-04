Solarstrom per Direktleitung: Juwi versorgt Verpackungshersteller

Mit einer Direktleitung lässt sich ein Verpackungshersteller im Landkreis Osnabrück mit Strom aus einem PV-Park von Dienstleister Juwi versorgen. Damit deckt er 20 Prozent seines Bedarfs.

Das Energieunternehmen Juwi wird den Verpackungshersteller Spies Packaging mit Solarstrom über eine Direktleitung versorgen. Wie die MVV-Tochter mitteilte, stammt der Strom aus einem Zehn-Megawatt-Solarpark in Gesmold. Von dort leitet Juwi den Strom in das Werk des Herstellers von spritzgegossenen Kunststoffverpackungen. Bereits Mitte März starteten die Bauarbeiten.

Mit der Anlage wird das Unternehmen aus Melle zukünftig mindestens 20 Prozent seines Strombedarfs decken. Neben der Nachhaltigkeit ist für den Industriebetrieb mit rund 430 Mitarbeitenden eine kostengünstige Stromversorgung zu gut kalkulierbaren Preisen. Ab dem Spätsommer 2024 wird der saubere Strom aus dem Solarpark unweit des Werksgeländes über eine Erdleitung direkt ins Werk fließen.

Es sei ein Leuchtturmprojekt für die klimafreundliche Stromversorgung von produzierenden Unternehmen im Landkreis Osnabrück. „Für uns als Unternehmen ist das Projekt ein wichtiger Schritt hin zur CO2-neutrale Stromversorgung. Darüber hinaus vereint die Direktversorgung mit Solarstrom ökonomische mit ökologischen Zielen und trägt dazu bei, die Energiekosten zu stabilisieren und somit die Standortsicherheit zu gewährleisten.“ sagt Inhaber und Geschäftsführer Christof Spies.

Beide Unternehmen sind in der Region fest verwurzelt. Für Spies ist Melle Stammsitz und Produktionsstätte für spritzgegossene Verpackungen aber auch andere Teile aus Kunststoff. Die Juwi GmbH hat ein Büro in der Stadt, von dem aus rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wind- und Solarprojekte in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen entwickeln.

Erstes Projekt mit Dirketleitung

Dass Juwi dabei mit einem der größten Unternehmen der Region zusammenarbeitet, ergab sich erst im Rahmen des Bauleitverfahrens. Denn ursprünglich sollte der Strom auf Basis der EEG-Vergütung ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Im Bauleitverfahren hatte Spies im Jahr 2021 dann von dem Projekt erfahren und war auf Juwi zugekommen. „Wir erleben als Projektentwickler für erneuerbare Energien seit einigen Jahren ein großes Interesse gerade auch bei Industrie- und Dienstleistungsunternehmen an unseren Wind- und Solarparks und haben auch schon mehrere Parks direkt an Firmen verkauft. Aber auch für uns ist das Projekt mit Spies etwas Besonderes. Es ist das erste Projekt, bei dem der Solarstrom über eine Direktleitung ins Werk geliefert wird“, berichtet JUWI-Geschäftsführer Christian Arnold.

Eine knapp 2,3 Kilometer lange Erdleitung wird den Strom bis zum Netzverknüpfungspunkt auf dem Werksgelände transportieren. Die Bauarbeiten für den Park und die Anbindung haben Mitte März begonnen. Insgesamt 18.284 Module werden auf den beiden Ackerflächen entlang der Autobahn A 30 auf Gestellen montiert werden. Voraussichtlich im August soll dann die erste Kilowattstunde Strom fließen. Rund zehn Millionen Kilowattstunden Ökostrom soll der Park dann jährlich produzieren. 70-80 Prozent des Stroms will Spies selbst im Werk verbrauchen, der Rest wird dann ins Stromnetz eingespeist.

Auch unter Artenschutz-Aspekten soll der Solarpark Gesmold ein Vorzeigeprojekt werden. Nach der Inbetriebnahme wird der Park mit lokalem Saatgut in ein extensives Grünland verwandelt, in dem sich Flora und Fauna gut entwickeln können. Blühstreifen auf dem Gelände und Wildhecken rund um das Gelände sollen zusätzlichen Lebensraum bieten. Für die auf der Fläche gesichteten Kiebitz-Brutpaare soll eine Blänke angelegt werden. Dabei handelt es sich um eine größere Geländemulde, die temporär vor allem im Frühjahr mit Wasser gefüllt ist und dem Kiebitz als Nahrungshabitat dient. Zusätzlich wird als Ausgleichsmaßnahme eine Streuobstwiese auf einer Fläche von etwa einem Hektar angelegt.

Quelle: Juwi | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH