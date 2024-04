My-PV: 70 Partnerunternehmen für Solarstrom-Heizsysteme

Die Solarstrom-Heizsysteme der My-PV GmbH lassen sich jetzt auch mit den thermischen Speichern des britischen Herstellers Sunamp kombinieren, die auf Basis eines Phasenwechselmaterials arbeiten.

Mit dem neuen Anbieter Sunamp hat der österreichische Photovoltaikwärmepionier My-PV nun 70 kompatible Partnerunternehmen gewonnen. „Systemoffenheit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie“, sagt Firmenchef Gerhard Rimpler. Zu den Reihen der Partnerunternehmen von My-PV gehören bereits viele bekannte Größen wie SMA, E3/DC, Solar-Log, Kostal, Goodee, Huawei, Sungrow, FoxESS, Neoom und Loxone. „Wir arbeiten gern im Team. Das ist nicht nur kosteneffizient, sondern auch nachhaltig“, so Rimpler.

Intelligente Messsysteme müssen die Kund:innen nur einmal kaufen und installieren, wenn sie Kunden vorhandenes Equipment auf für andere Geräte nutzen können. Durch die offenen Kommunikationsschnittstellen des solarelektrischen Heizstabes AC-Elwa-2- und der AC-Thor-Produktreihe können alternativ zum My-PV-WiFi-Meter auch Produkte von diversen Wechselrichter-, Smart-Home- und Batterieherstellern aus ganz Europa, Asien und Australien die Überschussinformationen empfangen. Zudem wird die AC Elwa 2 bereits von Pufferspeicherherstellern eingesetzt.

In Kürze will Rimpler noch weitere Ladesäulenhersteller als Partner gewinnen, bisher gibt es hier Keba und Open WB. Außerdem sollen weitere Wärmepumpenhersteller hinzukommen. Der Firmenchef erklärt die Möglichkeiten mit der Wärmepumpe wie folgt: „Unsere Lösungen arbeiten ab 0 Watt PV-Überschuss bis zur Laufleistung der Wärmepumpe. Dadurch gelingt es uns, die Laufzeit der Wärmepumpen zu minimieren und sie im Sommer zu deaktivieren, was ihre Lebensdauer erhöht.“

Die solarelektrischen Produkte vom Photovoltaikwärmepionier My-PV sind vom 23. bis 26. April auf der IFH in Nürnberg am Messestand 4.421 in Halle 4 zu sehen sein.

Quelle: My-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH