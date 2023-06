My-PV: Produktionsfläche für solarelektrisches Heizen vergrößert

Um die gestiegene Nachfrage nach Elektroheizstäben und Leistungsstellern für das solarelektrische Heizen zu bedienen, hat My-PV ein neues Produktionsgebäude bezogen. Alle Arbeitsplätze sind ergonomisch ausgestattet.

Der Hersteller für solarelektrisches Heizen My-PV hat seine Produktionsfläche verdreifacht. Denn das Unternehmen hat ein zweites Produktionsgebäude im oberösterreichischen Neuzeug unweit des bestehenden Unternehmenssitzes gebaut. Damit reagiert My-PV auf die gestiegene Nachfrage nach solarelektrischen Heizsystemen seit Februar 2022. Durch den Umzug der Produktion in das neue Gebäude konnte My-PV die Produktionsfläche deutlich erweitern. Dazu kommt noch eine zusätzliche Lagerfläche für 150 Palettenstellplätze. Mit der Produktionserweiterung in unmittelbarer Nähe des bisherigen Firmenstandortes hat man auch die Fläche für Büros und Aufenthaltsräume erweitert.

Erweiterungsmöglichkeiten für solarelektrisches Heizen eingeplant

Das Unternehmen hat aber auch schon die zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten mit eingeplant. Die Konzeptionsarbeiten dazu beginnen demnächst, es geht dabei vor allem um weitere Fertigungslinien. Das Gebäude ist dafür schon vorbereitet, so dass My-PV kurzfristig auf diese Möglichkeit zurückgreifen kann. Praktisch fix ist die weitere Ausweitung der Lagermöglichkeiten um etwa 300 Quadratmeter.

Das Unternehmen hat insgesamt 500.000 Euro in die Erweiterung der Produktionsfläche investiert. Die Planungen hatten schon im April 2022 begonnen. Im Januar 2023 war der Baustart und schon im Mai 2023 ist der erste Teil der Produktion in das neue Gebäude eingezogen. Seither stellt My-PV die solarelektrischen Heizstablösungen ELWA und den Leistungssteller AC•THOR sowie den AC•THOR 9s am neuen Standort her. Außerdem hat My-PV mit der Produktion der neuen AC ELWA 2 in den neuen Produktionsräumlichkeiten begonnen. Die AC ELWA 2 wird bis Juli 2023 komplett in den neuen Räumlichkeiten mit wachsenden Stückzahlen angesiedelt. Eine große Herausforderung war der Umzug der Produktionslinien, den My-PV innerhalb von nur drei Tagen komplett ohne Produktionsstillstand abgewickelt hat.

Im neuen Produktionsgebäude hat man viele Wände, genau wie im Firmengebäude, mit Holz verkleidet und die Arbeitsplätze ergonomisch eingerichtet und mit höhenverstellbaren Arbeitstischen ausgestattet. Die neue Produktionsstätte ist für bis zu 35 Mitarbeiter ausgelegt. Zusätzlich können weitere 18 Büroarbeitsplätze geschaffen werden. Derzeit beschäftigt My-PV 20 Mitarbeiter:innen in der Produktion. Bis Jahresende soll die Zahl der Mitarbeiter:innen weiter steigen.

29.6.2023 | Quelle: My-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH