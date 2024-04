Solaroptimiertes Laden für alle BMW- und Mini-Elektroautos

Ab sofort ist das solaroptimierte und lastoptimierte Laden für alle elektrischen BMW und Mini-Modelle bestellbar. Mit dem Connected Home Charging sollen Elektrofahrzeug, Wallbox, Installation und Energiemanagement aus einer Hand kommen.

Eon und die BMW Group wollen gemeinsam das Elektroauto in das Zuhause und in das smarte Energiesystem der Zukunft integrieren. Ziel der vor rund einem Jahr verkündeten strategischen Zusammenarbeit ist ein Lade-Ökosystem, das es Kundinnen und Kunden intuitiv ermöglicht, ihre BMW- oder Mini-Elektrofahrzeuge automatisiert in die Stromerzeugung und den Stromverbrauch des Gebäudes einzubinden sowie langfristig in das Energiesystem zu integrieren. Kernelemente hierfür sind die BMW Wallbox Plus, in Zukunft gekoppelt mit dynamischen Stromtarifen. Durch die digitale und automatisierte Steuerung der Energieflüsse profitieren Hausbewohner:innen finanziell, während die optimierte Nutzung grüner Energie zum Klimaschutz beiträgt. Mit der Connected Home Charging Lösung von BMW und Eon können Solaranlagenbesitzer:innen so genanntes solares Überschussladen nutzen. Damit lädt das E-Auto auf Wunsch mit dem selbst produzierten Photovoltaik-Strom vom Dach. Solaroptimiertes Laden ist im Rahmen der Kooperation für alle elektrischen BMW- und Mini-Fahrzeuge bestellbar.

Connected Home Charging von BMW und Eon umfasst die BMW Wallbox Plus, die Installation durch Eon sowie die erforderliche Steuerungs-Soft- und Hardware. Einstellungen für das solaroptimierte Laden an Wallbox oder Fahrzeug können Kundinnen und Kunden in der MyBMW oder MyMINI App vornehmen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit von BMW und Eon werden zukünftig weitere Smart Charging Modi realisiert. Dazu gehört das kostenoptimierte Laden, bei dem Kundinnen und Kunden von der Preisentwicklung am Strommarkt partizipieren können, um in bestimmten Zeiten besonders preisgünstig zu laden. Perspektivisch wollen die beiden Unternehmen das Connected Home Charging durch bidirektionales Laden erweitern. Diese Technologie ermöglicht es Kunden, den Hochvoltspeicher des Elektrofahrzeuges als Energiespeicher zu nutzen und den gespeicherten Strom später wieder in das Netz einzuspeisen oder im eigenen Haushalt zu nutzen. Hier können beide Partner auch auf die Ergebnisse gemeinsamer Forschungsprojekte zum bidirektionalen Laden zurückgreifen.

Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH