Photovoltaik: Trianel gründet Joint Venture für Markteintritt in Österreich

Das Joint Venture Trianel Energieprojekte Austria soll Photovoltaik-Solarparks in Österreich entwickeln und in Betrieb nehmen. Es startet die Arbeit in Oberösterreich und der Steiermark.

Die Stadtwerkekooperation Trianel GmbH hat am Anfang April mit der Selina Photovoltaic GmbH aus Wien ein Joint Venture zur gemeinsamen Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen in Österreich gegründet. Das neue Unternehmen mit Sitz in Wien firmiert als Trianel Energieprojekte Austria GmbH (TEA). Dabei ist das Ziel, Photovoltaik-Solarparks in Österreich zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen und damit einen Beitrag zum Erreichen der österreichischen Klimaziele der #mission2030 zu leisten.

„Klimaschutz hört nicht an Landesgrenzen auf und ist mit Blick auf die europäischen Klimaziele ein länderübergreifendes Projekt. Mit der Gründung der Trianel Energieprojekte Austria möchten wir hierzu unseren Beitrag leisten“, sagt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH. „Österreich bietet einen spannenden Zukunftsmarkt für die Entwicklung von Solarparks. Unser Nachbarland hat sich ein ambitioniertes Klimaziel gesetzt, das nur durch den deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen kann. Mit unserer Fachkompetenz bei der Projektierung und Realisierung von PV-Freiflächenanlagen können wir den Ausbau der österreichischen Solarenergie vorantreiben.“

Der Markteintritt erfolgt in Kooperation mit dem österreichischen Generalunternehmer Selina Photovoltaic, der auf die Planung, Errichtung und den Betrieb von PV-Großanlagen im B2B-Bereich spezialisiert ist. „Mit der jahrelangen Erfahrung von Trianel und unserer Expertise auf dem österreichischen Markt bilden wir ein starkes Bündnis und werden unserer gesellschaftlichen Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft gerecht“, sagt Egmont Fröhlich, Geschäftsführer der Selina Photovoltaic GmbH.

Trianel Energieprojekte Austria kann operativ sofort starten

Dabei soll eine Doppelspitze bestehend aus Herbert Muders, Leiter der Onshore-Projektentwicklung der Trianel GmbH, und Egmont Fröhlich die Trianel Energieprojekte Austria führen. Während der umfangreichen Maßnahmen für die Gründung der neuen Gesellschaft hat man die Flächenakquise schon vorbereitet, so dass die neue Gesellschaft operativ sofort starten kann. Zunächst fokussiert die Trianel Energieprojekte Austria GmbH ihre operative Geschäftstätigkeit in einem ersten Schritt auf die Bundesländer Oberösterreich und Steiermark. Dann soll im Laufe des Jahres das Unternehmen in ganz Österreich aktiv sein.

Quelle: Trianel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH