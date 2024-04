Österreich: Private Photovoltaik-Anlagen gehen schneller ans Netz

Wer im vorigen Jahr in Österreich eine PV-Anlage nutzen wollte, musste oft lange auf Material und Netzanschluss warten. Nun hat sich die Lage deutlich entspannt, berichtet der Branchenverband PV Austria.

Im Schnitt dauere es zurzeit drei Monate, eine private Photovoltaik-Anlage in Österreich zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Das geht aus einer Umfrage des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PV Austria) hervor. Die Lager seien voll und Kapazitäten vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung. Im vorigen Jahr hätte es vom Beginn der Planung bis zur Inbetriebnahme oft sechs bis zwölf Monate gedauert. „Die Branche hat im letzten Jahr gezeigt, dass sie bereit ist, den Ausbau von Photovoltaik in Österreich rasch und effizient voranzutreiben“, bilanziert Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria.

Der Branchenverband weist zudem auf seine neue Kampagne hin, die sich direkt an Endkund:innen richtet. Mit Informationen und einer Suchfunktion für Handwerksbetriebe will der Verband diesen die Anschaffung einer PV-Anlage erleichtern. Hier geht es zur Webseite der Kampage.

Ähnlich wie in Deutschland sehen die Netzbetreiber auch in Österreich einen starken Ausbaubedarf, um die Energiewende und Elektrifizierung stemmen zu können.

Quelle: PV Austria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH